●日本全国 道の駅伝

道の駅に売っている商品の中から直近1か月の売上No.1を当てたら次の駅に進める「道の駅スゴロク」を使って、全国にある道の駅1230駅（※）を全踏破しようという壮大な企画！

(※)国土交通省 令和7年6月13日発表時点

やす子は、新潟県でも有数の米所の道の駅へ！

冷めても美味しい絶品コシヒカリのおにぎりや１度食べたらやめられない！？

米粉からできていて味噌との相性抜群の米粉パン！さらに不思議な米粉たい焼きなど

隠れウマすぎグルメ続々！

さらに日本で唯一！？馬に乗るご当地キャラ「やらにゃん」！

衝撃の人気でやらにゃんグッズが爆売れ！？

次に向かったのは、全国でも珍しい庭園を有する道の駅！

しかもこの道の駅、庭園にある木や植物、庭園に使われる石、灯籠、さらに小屋まで販売！

180万円のゴヨウマツにやす子、心が折れる！？

他にも絶品ピザのマルゲリータなど、地元民が知る隠れご当地グルメも続々！

そして&TEAMのFUMAとHARUAは、「道の駅大賞」全国3位の道の駅へ！

足湯に入りながら、いちご味のもも太郎ソフトクリームの試食で激ヤバリアクション！

他にも超絶品！燕背脂ラーメンでは箸が止まらず、重さ30kgの玄米を持ち上げる事に挑戦したり、人生初のインタビューにも挑戦！

アイドルらしからぬ、彼らのドキドキした素顔とは！

他にも地元民には常識！謎の「アカ」「シロ」焼肉の正体とは！？

原晋監督率いる青学軍団は、

新潟の大自然で選手が激走し、監督が檄を飛ばすリアル駅伝！？

「駅伝はすべて勝つ！」と豪語した原監督だったが、まさかの大苦戦！

原監督もやみつき！？味覚の魔術師の異名を持つ一流パティシエの弟子が作る

絶品スイーツが600円の衝撃値段！

さらに、濃厚ブルーベリーソフトクリームにかぶりつく！

食べごたえ抜群！デカ海老の天ざる蕎麦では、笑顔が止まらない！？

他にも道の駅オリジナル笹団子や今が旬の地元産わらびなど、

見れば絶対行きたくなる爆うまグルメが続々！

【MC】所ジョージ・佐藤栞里

【スタジオゲスト】唐沢寿明 岡崎紗絵

岩粼大昇(KEY TO LIT) 佐々木大光(KEY TO LIT) 横澤夏子

【ロケゲスト】やす子 FUMA(&TEAM) HARUA(&TEAM)

原晋(青山学院大学 陸上競技部監督) 中村海斗(青山学院大学 陸上競技部)

平松享祐(青山学院大学 陸上競技部)

（※順不同）