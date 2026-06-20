前回は「うちわに二つの国旗を貼って両方応援」

サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会で、２０日（日本時間２１日）にメキシコ・モンテレイで対戦する日本とチュニジアは、２００２年の日韓大会以来２４年ぶりにＷ杯で顔を合わせる。

日韓大会のキャンプ地となった縁でチュニジアと交流を深めた奈良県橿原市では、当時を知る関係者らが再戦を心待ちにしている。（林信登）

前回対戦時、橿原市教育委員会職員として文化ホールでのパブリックビューイングなどを企画した木下法幸さん（７５）は「前回は、うちわに二つの国旗を貼って両方応援した。再戦に縁を感じる」と笑顔を見せる。

日韓大会で橿原市がチュニジア代表のキャンプ地に正式決定したのは、開幕が３か月後に迫った０２年２月。試合会場の神戸や大阪に近く、練習環境も充実していることが評価された。

開幕１０日前に選手団が到着すると、サッカー少年を含む市民ら約３００人が式典で歓迎。公開練習にはチュニジア代表の赤いユニホームを着たファンら約１７００人が詰めかけた。

市サッカー協会は、神戸であったチュニジアの初戦に市民約３００人の「大応援団」を派遣し、同国サポーターとともに「チュニジ！」と声援を送った。

日韓大会では１次リーグ最終戦で対戦。日本が２―０で勝利し、初のベスト１６進出を決めた一方、チュニジアは敗退した。

今も受け継がれているのはサッカーに関わる縁だ。

日韓大会直前にチュニジアを表敬訪問した市の関係者らは、金属製カップ二つを贈られた。両国の国旗の図柄とともにフランス語で「チュニジア日本の友好のカップ」と書かれていた。

市サッカー協会は０２年５月、これらを優勝カップとしたサッカー大会を開催。翌年以降は「チュニジアカップ」と銘打って毎年実施し、２５年は小学生６チームが出場した。訪問に同行し、大会を企画した協会元理事長の桝岡芳彦さん（６９）は「チュニジアとの縁を大切にしようとの思いが出発点だった」と懐かしむ。

北中米大会の初戦で引き分けた日本と、敗れたチュニジアはともに勝利がほしい状況。再戦に向け、橿原市内では双方の健闘を祈る声が上がる。橿原市がキャンプ地だったことを知らない子もおり、桝岡さんは「橿原とチュニジアの歴史を知るきっかけになれば」と語る。