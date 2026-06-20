本木雅弘の長男・UTA、授業参観は「家族全員来る」 祖父・内田裕也さんの“呼び方”にスタジオ驚き
俳優・本木雅弘の長男でモデルで俳優のUTAが、20日放送されたTBS系バラエティー『世界でくらべてみたら』（後6：51）に出演。父・本木のカンヌ映画祭ロケの模様をスタジオから見守る中で、家族関係について明かした。
【写真】「めちゃくちゃ可愛い」UTA＆内田伽羅の幼き日のレアな“兄妹2ショット”
本木は1995年に也哉子と結婚。97年に長男・UTA、99年に長女・伽羅、2010年に次男・玄兎さんが誕生。義父母は、内田裕也さん（享年79）、樹木希林さん（享年75）。スタジオではそんな一家の家族写真を公開した。
自分の家族が「すごいんじゃないかとどれくらいで気付いたのか」とMCの上白石萌音に聞かれたUTAは「すごいというか、不思議な家族だな。祖母（樹木希林さん）とか（内田）裕也もそうなんですけど…」と切り出すと、アンタッチャブル・山崎弘也は「内田裕也さんを“裕也”って呼んでるの!?」と一同騒然。
さらにUTAは「内田家ではおじいちゃんとかじいじではなく裕也。学校に裕也が来ると恥ずかしい」と告白。授業参観などにも「家族全員来る」そうで、山崎は「運動会にこのメンバー来るんだ…」と驚いていた。
VTRわらしべ長者企画として非売品のオリジナルバックから街なかの人と制限時間3時間で交換相手探しを行った。積極的に英語で現地の人と交流する父の姿に「あんなにしゃべっているのを見たことがない」と新鮮に感じている様子もみせていた。
【写真】「めちゃくちゃ可愛い」UTA＆内田伽羅の幼き日のレアな“兄妹2ショット”
本木は1995年に也哉子と結婚。97年に長男・UTA、99年に長女・伽羅、2010年に次男・玄兎さんが誕生。義父母は、内田裕也さん（享年79）、樹木希林さん（享年75）。スタジオではそんな一家の家族写真を公開した。
さらにUTAは「内田家ではおじいちゃんとかじいじではなく裕也。学校に裕也が来ると恥ずかしい」と告白。授業参観などにも「家族全員来る」そうで、山崎は「運動会にこのメンバー来るんだ…」と驚いていた。
VTRわらしべ長者企画として非売品のオリジナルバックから街なかの人と制限時間3時間で交換相手探しを行った。積極的に英語で現地の人と交流する父の姿に「あんなにしゃべっているのを見たことがない」と新鮮に感じている様子もみせていた。