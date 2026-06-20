重い心疾患のある赤ちゃんを「産まない」と決めた女性。自己嫌悪で押し潰されそうなとき、思い出してほしいこと【心理士インタビュー】
【漫画】本編を読む
「赤ちゃんに無事に生まれてきてほしい」親なら誰もが願う当たり前の幸せが、これほどまでに遠く苦しいものになるなんて。『わたしが選んだ死産の話』（桜木きぬ：著、医療法人財団順和会山王病院長 藤井知行：監修/KADOKAWA）は、著者である桜木きぬさんの死産の体験を克明に描いた実録コミックだ。
待望の第二子を授かった著者を待ち受けていたのは、おなかの赤ちゃんの染色体異常「18トリソミー」の宣告だった。18トリソミーの胎児は治療が困難な重い心疾患により、自然流産となることが多い。また、たとえ生まれても生後1週間以内に約60％が死亡し、生後1年まで生存する子どもは10％未満、とも言われている。赤ちゃんを無事に産みたい願いと、過酷な未来への不安。引き裂かれるような思いの中で、著者が選んだのは「死産」という決断だった。
※本記事には流産・死産に関する内容を含みます。ご了承の上、お読みください。
――18トリソミーという、重い心疾患を持つ赤ちゃんを産まないと決めた著者は、「なぜもっと頑張れなかったのか」と自分を責めていました。このような気持ちを抱えている方へ向けて、白目さんでしたらどのような言葉をかけるでしょうか。
白目みさえさん（以下、白目）：もし私が当事者の身近にいる人であれば、「十分頑張った」「そのときにできる精一杯をやったんだと思う」と声をかけると思います。そして、決断を評価したり正解・不正解を決めたりするのではなく、責めずに、ただそばにいます。きっとご本人は、「赤ちゃんを失わせてしまった自分」そのものを否定しています。だからこそ、今までと変わらずそばにいる存在は、それだけで大きな支えになると思います。
心理士としてお話を伺うとしたら、まずは「あなたの言う“頑張る”って、どういうことでしたか」とお聞きすると思います。もし「産んで育てること」と答えられたなら、「それを選べなかった理由がありますよね」と続けます。何度も考え、迷い、悩んだ過程を丁寧にたどっていくと思います。
そして最後にお伝えしたいのは、「あなたはずっと、おなかの子を含め、みんなにとって一番よい形を探そうと考え続けてきたのではないですか」ということです。産み育てるという形の「頑張り」は選べなかったかもしれません。でも、考え続けたこと、その決断を抱えて生きていく選択をしたことも、ひとつの大きな「頑張り」です。
今すぐではなくても、その事実に、いつか気づいてもらえたらと思います。
――著者は死産を選んだことで「私は人殺しだ」「こんな自分が嫌い」と感じていました。身体の負担のみならず、精神的な負担も相当だったと思います。心と体を守るために、当事者はどう日々を過ごせばいいと思いますか。
白目：こんな大きな出来事があったあとでは、自分を否定したい気持ちが生まれてくるのも当然だと思います。自分を肯定するためには、本来であれば他人の評価ではなく、自分で自分を認めることが必要です。
ただ、それは自分を強く責めている最中にはとても難しいことです。「私は人殺しだ」「こんな自分が嫌い」と思っているときに、自分で自分を好きになることは現実的ではありません。
そういうときは、「他者の言葉を借りる」こともひとつの方法です。こんな自分でも大切だと言ってくれる人がいる、価値があると言ってくれる人がいる。その評価をいったん疑わずに受け取ってみてください。「相手はそんなこと思っていないはずだ」と否定せずに、ただ受け取るだけでかまいません。
自分で自分を肯定できないときは、回復までの足場として、周囲の言葉に一時的に支えてもらうことも大切です。
取材・文＝あまみん
白目みさえ（しろめ・みさえ）
臨床心理士、公認心理師、漫画家。精神科での臨床業務に従事しながら、自身の育児や仕事の体験を独自の視点で切り取った漫画を執筆。主な著書は『白目むきながら心理カウンセラーやってます』（竹書房）、『子育てしたら白目になりました』『放置子の面倒を見るのは誰ですか？』（KADOKAWA）など。