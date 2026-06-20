ノブコブ吉村崇、第1子誕生をサラリと報告
【モデルプレス＝2026/06/20】平成ノブシコブシの吉村崇が6月20日、YouTubeチャンネル「みちょぱ吉村のマブマブTV」に出演。第1子が誕生したことを報告した。
【写真】ノブコブ吉村、結婚報告で見せた直筆美文字
動画では、第1子妊娠中のモデルでタレントの“みちょぱ”こと池田美優への出産祝いを探していた吉村。ベビーグッズを探していると、度々「僕もプライベートで買っていいですか」「僕用のも買っていいですか？」と自身用にもベビーグッズをかごに入れていた。「さっきからなんですか。僕用って」とツッコまれると、吉村は「いや、ウチも6月なのよ。言ってないけど」と告白。テロップで「第一子誕生おめでとうございます！」と祝福の言葉が添えられていた。
2024年10月に放送されたフジテレビ系「トークィーンズ」で、一般女性と交際していることを明かしていた吉村。2025年1月1日に30代事務職女性との結婚を発表し、「出会ってから、付き合ったり別れたりを繰り返し、いろいろバレたにもかかわらず、なせが本日を迎えております。共に不思議がってます」と伝えていた。（modelpress編集部）
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◆吉村崇、第1子誕生報告
動画では、第1子妊娠中のモデルでタレントの“みちょぱ”こと池田美優への出産祝いを探していた吉村。ベビーグッズを探していると、度々「僕もプライベートで買っていいですか」「僕用のも買っていいですか？」と自身用にもベビーグッズをかごに入れていた。「さっきからなんですか。僕用って」とツッコまれると、吉村は「いや、ウチも6月なのよ。言ってないけど」と告白。テロップで「第一子誕生おめでとうございます！」と祝福の言葉が添えられていた。
◆吉村崇、2025年1月に結婚発表
2024年10月に放送されたフジテレビ系「トークィーンズ」で、一般女性と交際していることを明かしていた吉村。2025年1月1日に30代事務職女性との結婚を発表し、「出会ってから、付き合ったり別れたりを繰り返し、いろいろバレたにもかかわらず、なせが本日を迎えております。共に不思議がってます」と伝えていた。（modelpress編集部）
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