小川史記さん(BUDDiiS)、瀬戸利樹さんがW主演を務める新金曜ドラマ『しもべの王子様』がTOKYO MXにて2026年7月3日(金)より毎週金曜よる11時から放送決定！ 60秒予告が公開され、オープニング主題歌を BUDDiiS が担当することも決定しました。

累計200万DLを突破した、たつもとみお先生による人気BLコミックが実写ドラマ化！ かつて“王子様”のように君臨していた男と、彼に従い続けた“しもべ”……社会的立場が逆転した2人の10年越しの主従関係を描くラブストーリーです。

社長令息・文武両道・校内ヒエラルキートップの五藤直也(小川史記)と、直也から日常的にパシリにされていた“陰キャ底辺”の佐藤高明(瀬戸利樹)。直也の理不尽な要求にも、高明は素直に従い続けていた。

それから10年の月日が流れ、直也は会社経営に失敗し、すべてを失って無職に。一方、高明はベンチャー企業の若き社長として成功を収め、2人の社会的立場は完全に逆転…それでも高明は直也のそばで“しもべ”のように尽くし続けていて――。

本編映像を使用した60秒予告では、高校時代、直也(小川史記)が高明(瀬戸利樹)に「足舐め」を命じる衝撃的なシーンから始まります。

スクールカーストの頂点に君臨していた直也と、そんな直也にパシリとして従っていた高明。大人になり社会的立場は逆転しても、そのいびつな主従関係は続いていて……。

「俺の幸せは、直也の望みを叶えることだ」──まるで王子様に忠誠を誓う“しもべ”のように、直也の手にキスをする高明の姿も印象的です。



【本編映像初解禁！】小川史記(BUDDiiS)＆瀬戸利樹 W主演！ドラマ「しもべの王子様」｜10年越しの主従関係と恋の物語【7月3日(金)よる11時スタート】

https://youtu.be/Fb8-NcVY9Sg

オープニング主題歌は BUDDiiS「偏愛シンドローム」に決定!

本作のオープニング主題歌が BUDDiiS の新曲「偏愛シンドローム」に決定！

BUDDiiS は、FUMINORI(小川史記)がリーダーを務める、2020年9月16日に結成された新進気鋭の9人組ダンスボーカルグループ。2026年2月にメジャー1stアルバム『THIS IS BUDDiiS』をリリースし、オリコンデイリーランキング1位を獲得。7月にはメジャー1stシングルの発売、10月からは東名阪を巡る「BUDDiiS vol.12 Hall Tour - LiMiT -」の開催を控えるなど、今勢いに乗っています。

本作のために書き下ろされたオープニング主題歌「偏愛シンドローム」は、恋をすると相手しか見えなくなる…そんな少し危うい感情を表現した、甘くキャッチーなラブソングです。7月8日(水)にリリースされるメジャー1st シングル『キミは都市伝説 / クラッシュパラダイス』にカップリング曲として収録予定。ドラマとあわせてご注目ください！

【FUMINORI(BUDDiiS) コメント】

BUDDiiS の「偏愛シンドローム」が TOKYO MX 新金曜ドラマ『しもべの王子様』のオープニング主題歌に決定いたしました!

主演を務めるドラマのオープニング主題歌…嬉しすぎる!!!

ドラマを観ていくとさらにこの歌の中毒性にハマっていくと思います!

この曲でみなさまいっぱいキュンキュンしてください!!

【BUDDiiS プロフィール】

令和誕生のダンスボーカルグループ「BUDDiiS(バディーズ)」

FUMINORI、KEVIN、MORRIE、SEIYA、YUMA、SHOW、TAKUYA、FUMIYA、SHOOT からなる 9 人組。

2026 年 7 月 8 日(水)にはメジャー1st シングル『キミは都市伝説 / クラッシュパラダイス』をリリース。

同年 10 月からは東名阪を巡る「BUDDiiS vol.12 Hall Tour - LiMiT -」の開催が決定している。

メインビジュアル解禁!

第一報で公開したティザービジュアルでは、強気な表情の直也が高明のネクタイを引っ張る姿で、2人の“主従関係”を表現。今回解禁したメインビジュアルは、ティザービジュアルとは印象を変え、高明が優位にも見えるビジュアルに。

直也は高明なしでは生きられず、一方で直也に従う高明もまた、直也に執着し縛りつけている…?誰も入り込めない“2 人だけの世界”や“巣”のような世界観を、2 人を包み込むベールで表現。10年越しのいびつな関係性を象徴するメインビジュアルが完成しました

ドラマ公式チャンネルOPEN!さらに第1話先行上映会の開催が決定

株式会社 KADOKAWAグループが運営するプラットフォーム内に、ドラマ『しもべの王子様』公式チャンネルが開設！ チャンネルでは、貴重な撮影の裏側をおさめたメイキング映像やキャストによる特別企画など、ここでしか見ることのできない会員限定コンテンツを随時配信予定。

さらに、6月30日(火)に第1話先行上映会の開催が決定！ 本編第1話をいち早くご覧いただけるほか、主演の2人によるここでしか聞けないSPトークもお届けします。

ドラマ公式チャンネル会員にご登録いただいた方の中から、抽選でご招待。応募方法などの詳細は、ドラマ公式 HPをご確認ください。

◆ドラマ『しもべの王子様』公式チャンネル:

https://tunku.jp/mx_dramania/

◆ドラマ『しもべの王子様』第 1 話先行上映会 詳細はこちら:

https://s.mxtv.jp/drama/shimopuri/event.html

◆イベント概要 ※下記内容は都合により変更となる場合があります。予めご了承ください。

【 タ イ ト ル 】 ドラマ『しもべの王子様』第 1 話先行上映会

【日時 】 2026 年 6 月 30 日(火)開演 18:30(予定) (20:00 頃終了予定)

【場所 】 都内某所

【 登壇 】 小川史記(BUDDiiS)、瀬戸利樹

【応募期間 】 6 月 15 日(月)12:00~6 月 21 日(日)23:59

番組概要

※下記内容は都合により変更となる場合があります。予めご了承ください。

【 タ イ ト ル 】 しもべの王子様

【放送日時 】

■TOKYO MX

7 月 3 日(金)スタート 毎週金曜 23:00~23:30

■群馬テレビ

7 月 23 日(木)スタート 毎週木曜 23:00~23:30

■とちぎテレビ

7 月 28 日(火)スタート 毎週火曜 23:30~24:00

■テレビ岩手

8 月 2 日(日)スタート 毎週日曜 25:25~25:55

【出演 】 小川史記(BUDDiiS)、瀬戸利樹、藤林泰也、清水海李、山中聡

【オープニング主題歌】 BUDDiiS「偏愛シンドローム」(SDR Inc. / Sony Music Labels Inc.)

【 原作 】 たつもとみお『しもべの王子様』(シーモアコミックス)

特設サイト:https://www.cmoa.jp/special/feature/260525_shimobe/

【脚本 】 金杉弘子

【監督 】 進藤丈広、松尾大輔

【音楽 】 遠藤浩二

【制作プロダクション】 ビデオプランニング

【製作・著作】 TOKYO MX

【 配信 】 TVer で無料見逃し配信、FOD で独占見放題配信

【公式 HP】 https://s.mxtv.jp/drama/shimopuri/

【公式 SNS】 ▼X (@mx_dramania)

https://x.com/mx_dramania

▼Instagram (@mx_dramania)

https://www.instagram.com/mx_dramania

▼TikTok (@mx_dramania)

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【公式ハッシュタグ】 #しもプリ

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