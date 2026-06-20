サッカー日本代表の堂安律（28）は6月17日、Instagramを更新。16日に誕生日を迎え、日本代表メンバーから祝福を受けた様子を公開した。

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堂安は「みんなお祝いメッセージありがとう！！！」と感謝をつづり、バースデーケーキを手にした笑顔の写真を投稿。日本代表の選手たちが集う食事会場で祝福を受けたようで、同じテーブルには菅原由勢（25）と板倉滉（29）の姿も見られた。さらに堂安は「ゆき、人の誕生日祝う時どこにでもいるな！ 」と、菅原がさまざまな写真に写り込んでいることにツッコミ。これに対し菅原もコメント欄で「誕生日のお祝いについての問い合わせはこちらまで→ @yukinarisugawara」と応じ、仲の良さをのぞかせた。

最後に堂安は「チュニジア戦に向けて最高の準備していきます。引き続き応援宜しくお願いします！」と次戦への意気込みを語り、投稿を締めくくった。



【画像】28歳の誕生日を迎えた堂安律（画像は堂安律Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「誕生日おめでとう」「28歳も最高のプレーを」「板倉さんいい顔してる」「素敵な仲間たちにお祝いされている律選手」「サイコーの仲間にお祝いしてもらって、幸せな年になりそうですね」「みんなの団結一体感がめちゃくちゃ伝わったよ」「ケーキのロウソク？の刺し方が雑すぎて」「みなさん素敵な笑顔」「祝われてる人より満面笑顔のhappyブラザーズ滉&ユキ」「チュニジア戦も活躍期待してるよ～！！！」「気になったのが菅原選手の顔芸…」「菅原のキャラが自分はめっちゃ好き」「菅原は陽キャで喋りも面白いんだよな」などコメントが多く寄せられた。