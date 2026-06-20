韓国の主力イ・ガンインに向けて飲料カップ

サッカーの北中米ワールドカップは19日（日本時間20日）、メキシコ・グアダラハラでグループリーグA組の試合を行い、韓国は開催国の一つメキシコに0-1で敗れた。必死の反撃を見せた後半アディショナルタイム（AT）には、コーナーキックに臨むイ・ガンインにコップが次々に投げ込まれる事態が発生した。

試合は、韓国の選手がボールを持つたびにブーイングが響く異様な環境で進行した。後半5分に韓国のGKとDFが接触するミスもあり、メキシコが先制。ただ終盤に韓国は反撃に出た。ATに入り、左サイドからのコーナーキックを準備しているイ・ガンインに向けて、スタンドからいくつもの飲料カップが投げ込まれた。カップを払いのけ、集中しようとしている場面が中継カメラにも捉えられた。X上には韓国のファンから怒りの声が並んだ。

「いくら相手チームとはいえ、試合してる選手にそんなもん投げるなんて何やってんだよ」

「サッカー愛してるとか言うなよ」

「マナー違反でしょこんなの！」

「マジで出てけよ」

「無知にもほどがあるな、水のボトルをなんで投げるんだ？」

「マナーはちゃんと守れよ。どこでそんな態度を覚えたんだ？」

「礼儀がなってない。再試合にしろ！」

また、冷静にカップを払いのけて集中するイ・ガンインに「マジでプロすぎて、好きすぎて気絶しそう」という声もあった。



（THE ANSWER編集部）