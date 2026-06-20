ニチレイレディス第2日

国内女子ツアー・ニチレイレディス第2日が20日、千葉・袖ヶ浦CC新袖C（6590ヤード、パー72）で開催された。22位で出た政田夢乃（なないろ生命）は、6バーディー、1ボギーで回って通算7アンダーとし、首位・荒木優奈（Sky）に4打差の6位に浮上した。今大会で次週から始まる中盤戦のリランキングが決定。政田は現時点で堂々の1位に立っている。直近4戦で3度目の優勝争い。ツアー屈指の人気者になってきた25歳が、悲願のツアー初優勝を狙いにいく。

最終18番パー5。政田は2メートルのフックラインを読み切り、6つ目のバーディーを奪った。取材エリアでは、笑顔を浮かべて声を弾ませた。

「明日につながるいいバーディーでした」

出だしから圧巻だった。1番から4連続バーディー。いずれもピンの3メートル以内、中には1メートルにピタリとつける精度の高いショットを連発した。

好調の要因を問われると、少しはにかみながら「『やりすぎず、やらなすぎず』です」と答えた。

過去には、もがき苦しんだ時期もあった。

「1年目は練習をやりすぎてしまって、疲れてしまいました。ただ、逆にやらなすぎても調子が悪くなってしまいます」

ストイックがゆえに陥ったオーバートレーニング。その反省を生かし、今は自分の体と心に素直に向き合っている。

「昨日のラウンド後も、今日のラウンド後もパターだけです。納得したら終わり。10分で終わる時もあれば、1時間くらいやる時もあります」

その日の自分に必要な分だけをこなす。そのバランス感覚が、長丁場のツアーを戦い抜くための安定した基盤となっており、この日は15分で切り上げ、クラブハウスに戻ってきた。

菅楓華と行った3泊4日の合宿で成長「すごく参考になったんです」

もう一つ、政田のゴルフを飛躍させた出来事があった。オフの期間、21歳の菅楓華と行った3泊4日の合同合宿。ここで、菅の「テンポの良さ」を学んだという。

「菅さんのゴルフスタイルが、すごく参考になったんです。スイングのリズムはもちろん、歩くスピード、ルーティン、試合トータルでの作り方が本当に上手で」

政田はこれまで、フェアウェーからのクラブ選択で考え込んでしまうことがあったという。だが、「迷うとミスショットにつながってしまう」と感じ、今はキャディーの助言も受け入れながら、即座に決断している。

「決めたら迷わない。自信を持って打てています」

思考をシンプルにし、テンポ良くコースを歩き、迷いなくクラブを振り抜く。それが、このコースの特徴でもある「小さなグリーン」でもピンをデッドに狙うショットのキレを生み出している。

成績が伴えば、心にも余裕が生まれる。周囲からも「去年よりも楽しそうにやっているね」と声をかけられることが増えたという。

「本当に、ただ楽しいんです」

今季出場14試合で積み上げた397.90ポイントで、中盤戦、終盤戦の出場権は確実なものにしている。来季シード権獲得に向けても、昨季ボーダーライン上50位の都玲華が獲得した487.71ポイントに迫ってきている。だが、欲しいのは初優勝のみだ。

「上は伸びていますけど、逆転というところも意識しながら。しっかりとバーディーをたくさん獲って、追いかけていきたいです」

苦い経験から学んだ自己管理、尊敬する後輩から吸収したプレーのテンポ、ゴルフを楽しむマインド。心技体がかみ合い始めた政田は、最終日も迷いなく、一打一打に魂を込める。



（THE ANSWER編集部・柳田 通斉 / Michinari Yanagida）