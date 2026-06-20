ニチレイレディス第2日

国内女子ツアー・ニチレイレディス第2日が20日、千葉・袖ヶ浦CC新袖C（6590ヤード、パー72）で開催された。22位で出た河本結（RICOH）は、7バーディー、2ボギーで回って通算7アンダーとし、首位の荒木優奈（Sky）に4打差の6位に浮上した。アテスト後には、前々週の全米女子オープンで予選落ちしてから10日間もクラブを握らなかったと明かした。心身をリフレッシュすることが目的の大胆な対策。初めての試みだったが、この日のラウンド中に自身のクセを修正することにも成功。「5打差以内なら」と逆転での今季3勝目も視野に入れている。

「ナイスプレーと言っていい感じです」。取材エリアに現れた河本は、すっきりとした笑顔を見せた。1番パー5はバーディーも、2番パー4、3番パー4は連続ボギーの苦しい立ち上がり。しかし、そこから6バーディーで立て直し、スコアと順位を伸ばしてみせた。

「昨日出たミスって、絶対今日も今後も出るんです。自分のクセなので。私の場合は体を突っ込むことです。でも、そのクセを『試合中に修正する』ことがめちゃめちゃ大事。今日はそれができたので、本当に手応え、収穫のある1日でした」

ラウンド中に自らのスイングを客観視し、即座に修正する。極限のプレッシャーの中では至難の業。それができるのが河本の強さだ。

全米女子オープンから帰国後、体調不良を感じていた河本は迷わずゴルフから離れる時間を作っていた。

「疲れ切っていて『こりゃ、キツいな』と（笑）。ここから夏場で連戦が続くので、1回リセットじゃないですけど、今の自分に満足するのも嫌だし、『もう1回作り直そう』という感覚で休みました」

プロゴルファーにとって、シーズン中にクラブを握らないことは恐怖を伴うが、「トータルで10日間くらい、1日も握らなかったです」と明かした。これほど長くクラブから離れたのは、キャリアを通じて「初めて」のことだった。ハードなウエイトトレーニングも休み、心身の休息に努めていた。

「カロリーとか考えずに、好きなものを好きなだけ食べていました。あとはダラダラしていました（笑）」

空白の時間が思い出させた「プロとしての原点」

この空白の時間が、思いがけない「プロとしての原点」を思い出させてくれた。

「初めてゴルフ中継を見たんです。先週の（宮里藍サントリーレディス）最終日に」

目的は「試合勘をなくさないため」だが、家でリラックスしながら画面越しに見る優勝争いは、河本の心を強く揺さぶった。

「一人のファンとして見たら、めちゃめちゃドキドキしました。『あっ、このパット入るかな』って。『ゴルフってすごく面白いな』と思いましたし、ギャラリーさんがどういう風にプレーを見ているのか、自分がどういう風にいいプレーを見せれば、感動を届けられるのか。そういう気持ちの部分でも勉強になりました」

“推し活”のように純粋にゴルフを楽しむ時間。日々スコアとプレッシャーに追われる中で、見失いかけていた「楽しさ」を取り戻せた。

休養明けの初日、久々にクラブを握った時は「怖くてできなかったし、感覚も違った」という。だが、その顔はどこか「楽しいって感じでした」と充実感に満ちていた。左に突っ込む悪いクセの修正も、心に余裕が生まれたからこそ、ラウンド中に冷静に修正できた。そして、加わった優勝争いについて問われるとこう言った。

「1日8アンダーが出るコースだと思っているので。5打差以内なら、全然あると思います」

はっきりと言った逆転優勝への意欲。5月に2勝した河本は、最終日も自身と向き合いながら頂点を目指す。



（THE ANSWER編集部・柳田 通斉 / Michinari Yanagida）