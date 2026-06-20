広島が２０日のヤクルト戦（神宮）を８―６で制し、７回途中の降雨コールドで連敗を２で止めた。雨脚が強まる中での乱打戦を、６回の集中打で一気にひっくり返した。

１―４と３点を追う展開で迎えた５回、代打小園の２ランで反撃開始。さらに一死三塁からファビアンが中犠飛を放って同点に追いつくと、ベンチの空気が一変した。

勝負を決めたのは６回の猛攻だった。石原が１２球粘って四球をもぎ取り、勝田の二ゴロ、小園の四球、名原の右前打で一死満塁。ここで菊池が右翼線へ勝ち越しの２点適時二塁打を放った。菊池は「打ったのはストレート。みんながつないでくれたので、自分もつなぐことができて良かったです」と振り返った。

なおも一死二、三塁からファビアンが左前へ２点適時打。５回の同点犠飛と合わせて３打点を挙げた助っ人は「みんなの良い流れに乗ることができた。２打席連続でチャンスで回ってきて自分の仕事ができて良かった」と胸を張った。

先発・森下は４回４失点で降板したが、２番手・辻が同点の５回を三者凡退に抑えて流れをつなぎ、プロ初勝利を手にした。試合は７回表の広島攻撃中に雨脚が強まり、そのまま降雨コールド。広島は３点差をひっくり返し、敵地で連敗を２で止めた。