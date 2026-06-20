楽天新監督の吉井理人氏（61）が、就任直前に古田敦也氏（60）のYouTube「フルタの方程式」に出演。悪夢のような2003年のダイエー（現ソフトバンク）打線を振り返った。

テーマは「最強打線」

元ロッテのサブマリン・渡辺俊介氏（49）が歴代の最強打線に挙げたが2003年のダイエー打線だった。

1番・中堅 村松有人、2番・三塁 川崎宗則、3番・二塁 井口資仁、4番・一塁 松中信彦、5番・捕手 城島健司、6番・左翼 バルデス、7番・DH ズレータ、8番・右翼 柴原洋、9番・遊撃 鳥越裕介

井口、松中、城島、バルデスの4人全員が100打点を超えた恐怖の「100打点カルテット」で、チーム打率は日本記録の・297、歴代2位の822得点を誇った。

しかもケガで主砲・小久保裕紀を欠いてもこの重厚打線だった。

渡辺氏は「松中さんには5、6本ホームランを打たれた。全球種、全方向に打たれた。下位打線のズレータ、柴原さんを出すと永遠に（攻撃が）止まらない」と振り返った。

この打線と対戦した出演者は渡辺氏だけではなかった。

当時でオリックス投手だった吉井氏（楽天監督就任前に収録）は「オリックスが30点取られた。毎回20点、25点は取られた」と苦笑いした。

誇張ではなく、2003年8月1日にはオリックスは1―29（31安打）で敗戦。同7月27日は初回に11失点して7―26で敗れた。

この初回11失点の先発が吉井氏。それを聞かされ、「だから覚えてる。どうやって抑えんねんって」と、当時の苦い記憶を思い返していた。