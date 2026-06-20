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　楽天新監督の吉井理人氏（61）が、就任直前に古田敦也氏（60）のYouTube「フルタの方程式」に出演。悪夢のような2003年のダイエー（現ソフトバンク）打線を振り返った。

　テーマは「最強打線」

　元ロッテのサブマリン・渡辺俊介氏（49）が歴代の最強打線に挙げたが2003年のダイエー打線だった。

　1番・中堅　村松有人、2番・三塁　川崎宗則、3番・二塁　井口資仁、4番・一塁　松中信彦、5番・捕手　城島健司、6番・左翼　バルデス、7番・DH　ズレータ、8番・右翼　柴原洋、9番・遊撃　鳥越裕介

　井口、松中、城島、バルデスの4人全員が100打点を超えた恐怖の「100打点カルテット」で、チーム打率は日本記録の・297、歴代2位の822得点を誇った。

　しかもケガで主砲・小久保裕紀を欠いてもこの重厚打線だった。

　渡辺氏は「松中さんには5、6本ホームランを打たれた。全球種、全方向に打たれた。下位打線のズレータ、柴原さんを出すと永遠に（攻撃が）止まらない」と振り返った。

　この打線と対戦した出演者は渡辺氏だけではなかった。

　当時でオリックス投手だった吉井氏（楽天監督就任前に収録）は「オリックスが30点取られた。毎回20点、25点は取られた」と苦笑いした。

　誇張ではなく、2003年8月1日にはオリックスは1―29（31安打）で敗戦。同7月27日は初回に11失点して7―26で敗れた。

　この初回11失点の先発が吉井氏。それを聞かされ、「だから覚えてる。どうやって抑えんねんって」と、当時の苦い記憶を思い返していた。