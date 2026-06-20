寝ていた赤ちゃんが突然泣き出してしまったとき、真っ先に反応したのは家族の2匹のワンコでした。そっと近づき、優しく見守るような行動が尊いと話題になっています。

投稿は記事執筆時点で210万回再生を突破。 「見守り完璧」「素晴らしい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：寝ていた赤ちゃんが泣いてしまった結果→2匹の犬が『泣かなくていいよ』と近づき…あまりにも尊い光景】

赤ちゃんの泣き声に気付いた2匹

Instagramアカウント「runa.rikka.border_collie」に登場するのは、ボーダーコリーのるなちゃんとりっかちゃん。この日、寝ていた赤ちゃんが泣き出してしまったそうです。すると1匹のワンコがすぐそばへ近づき、赤ちゃんの顔をのぞき込むように見守り始めたのだとか。

赤ちゃんの泣き声が続く中、その様子に気付いたもう1匹のワンコもゆっくりと歩み寄ってきたそう。慌てる様子はなく、落ち着いた足取りで赤ちゃんのもとへ向かう姿からは、大切な存在を気に掛けているような空気が感じられたのでした。

「泣かなくていいよ」と伝えるように

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赤ちゃんのそばに並んだ2匹は、顔の近くへそっと鼻先を寄せていたそうです。交互に様子をうかがうような仕草を見せながら寄り添う姿は、まるで「大丈夫だよ」と伝えているかのよう。その光景からは、赤ちゃんを気遣っているかのような優しさが感じられたといいます。

そうして2匹が見守る中、赤ちゃんの泣き声は少しずつ落ち着いていったそう。耳を後ろへ倒しながら穏やかに寄り添う様子からは、不思議と安心感が伝わってくるよう。優しさあふれる時間に、思わずほっこりしてしまいます。

見守りを終えたあとの行動にもほっこり

赤ちゃんが静かになると、1匹のワンコはその場を離れてママのいる方向へ歩いていったそうです。その流れはまるで「もう大丈夫みたい」と報告しているかのようにも見え、思わずクスッと笑みがこぼれてしまいます。

一方でもう1匹のワンコは、赤ちゃんのそばに残って最後まで見守りを続けていたのだとか。しっかり確認してから離れていく姿には頼もしささえ感じられるほど。最高のお姉さんたちと呼びたくなる尊い光景が、多くの人の心を温めたのでした。

話題となった投稿には「感動しかありません」「とってもほっこりしました♡」「敏腕ベビーシッターですね」「愛され具合がハンパない」などのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「runa.rikka.border_collie」では、るなちゃんとりっかちゃん、そして赤ちゃんとの賑やかで温かな日常が多数投稿されています。仲睦まじい家族の記録や微笑ましい光景に癒やされたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：Instagramアカウント「runa.rikka.border_collie」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。