「柔に筋肉あって萌え」佐野勇斗、M!LK全員での温泉入浴ショットに反響！ 「まずはありがとう」
M!LKの佐野勇斗さんは6月18日、自身のInstagramを更新。M!LKのメンバー全員で温泉に入る写真を公開し、ファンから歓喜の声が寄せられました。
【写真】M!LK全員での入浴ショット
この投稿には、メンバーの曽野舜太さんが「背中洗ってあげるね」とコメント。
ファンからも「佐野さん、まずはありがとう」「写真待ち受けにしまーす」「もう仲良すぎてかわいすぎる」「めっちゃいい写真」「なんか泣けます」「柔に筋肉あって萌え」「えええ、あのじんちゃんがみんなとお風呂に、、!?」などの声が寄せられています。
(文:熱帯夜)
【写真】M!LK全員での入浴ショット
「もう仲良すぎてかわいすぎる」佐野さんは「50年後も一緒に温泉入ろうなぁー」とつづり、3枚の写真を投稿。夜景を背景にした露天風呂でM!LKのメンバー5人が温泉に入っています。特に1枚目はメンバー全員が正面を向いて笑みを浮かべており、和やかな雰囲気です。
ファンからも「佐野さん、まずはありがとう」「写真待ち受けにしまーす」「もう仲良すぎてかわいすぎる」「めっちゃいい写真」「なんか泣けます」「柔に筋肉あって萌え」「えええ、あのじんちゃんがみんなとお風呂に、、!?」などの声が寄せられています。
「5人の嬉しそうな姿を観れて嬉しいです」13日には「MAJありがとうございました！！」とつづり、メンバー全員の集合ショットを公開した佐野さん。『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』（NHK系）で５つの賞を受賞したことについて、佐野さんは「信じられないです。12年もがいて、もがき続けてきことが一つ結果になりすごく幸せです」と語っています。コメントでは「今までの頑張りが報われて感動しました！！！！」「5人の嬉しそうな姿を観れて嬉しいです」「これからも活躍楽しみにしています」などの温かい声が寄せられました。今後の活躍にも期待したいですね。
(文:熱帯夜)