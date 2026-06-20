虹の橋を渡ったハムスターが振り返る大好きだった飼い主との思い出。互いを思い続ける絆に涙する、優しくて温かな物語【書評】

虹の橋を渡ったハムスターが振り返る大好きだった飼い主との思い出。互いを思い続ける絆に涙する、優しくて温かな物語【書評】