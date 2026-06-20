コムドットゆうま＆あむぎり「オキコレ」でパフォーマンス 歌声と掛け合いで熱気あふれるステージに【オキコレ2026】
【モデルプレス＝2026/06/20】5人組YouTuberコムドットの悠馬（ゆうま）、AMUGIRI（あむぎり）が20日、沖縄サントリーアリーナで開催のガールズファッションフェス「OKINAWA COLLECTION 2026」に出演した。
【写真】コムドットメンバー「オキコレ」で熱気あふれるステージ披露
鮮やかなブルーの柄が入ったシャツ姿で登場したゆうまは「一緒に楽しい時間過ごしていきましょう！」と呼びかけ、メジャーデビュー曲「カーテン」からスタート。優しく澄んだ歌声で会場を包み込んだ。続いて、あむぎりを呼び込むと「凡人マイウェイ」を歌唱。2人の掛け合いで会場の熱気を高めた。
その後、ゆうまが「こっからはあむぎりが、さらに盛り上げてくれますので、皆さんどんどん期待しちゃってください！」と言い残してステージを後にすると、あむぎりは「ラブレター」を披露。コムドットの“アンチ”に向けたメッセージを込め、力強い歌声で届けてステージを締めくくった。
今をときめくモデルやアーティスト、地元・沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「オキコレ」。4回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、MORE STARらアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の面々がステージを盛り上げる。さらに、なごみ、とうあ、長浜広奈、MINAMIら豪華出演者が集結。MCは3年連続となるこーくんに加え、EMIKAが務める。（modelpress編集部）
M1.カーテン
M2.凡人マイウェイ
M3.ラブレター
【Not Sponsored 記事】
【写真】コムドットメンバー「オキコレ」で熱気あふれるステージ披露
◆コムドットゆうま＆あむぎり、熱気あふれるステージ披露
鮮やかなブルーの柄が入ったシャツ姿で登場したゆうまは「一緒に楽しい時間過ごしていきましょう！」と呼びかけ、メジャーデビュー曲「カーテン」からスタート。優しく澄んだ歌声で会場を包み込んだ。続いて、あむぎりを呼び込むと「凡人マイウェイ」を歌唱。2人の掛け合いで会場の熱気を高めた。
◆「OKINAWA COLLECTION 2026」テーマは「STARLIGHT」
今をときめくモデルやアーティスト、地元・沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「オキコレ」。4回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、MORE STARらアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の面々がステージを盛り上げる。さらに、なごみ、とうあ、長浜広奈、MINAMIら豪華出演者が集結。MCは3年連続となるこーくんに加え、EMIKAが務める。（modelpress編集部）
◆セットリスト
M1.カーテン
M2.凡人マイウェイ
M3.ラブレター
【Not Sponsored 記事】