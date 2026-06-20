サッカー元日本代表の城彰二氏（51）が、20日放送の日本テレビ系特番「あす決戦！日本×チュニジア徹底分析SP！」（後7・00）にVTR出演し、98年のFIFAワールドカップ（W杯）フランス大会の裏話を語った。

番組では、日本サッカー界の歴史を映像とともに振り返った。城氏は稲本潤一氏、森島寛晃氏との座談会に出席。日本がW杯初出場を果たした同大会では、これまで日本サッカー界を牽引してきたカズが本大会の代表から外れ、岡田武史監督（当時）は城氏をエースにしたチーム作りを進めた。

エースとして期待を担った城だったが、本大会ではノーゴール。第2戦のクロアチア戦では、オーバーヘッドシュートが枠をとらえず、無理に打ちに行った姿勢が批判の的となった。3試合で無得点。エースの期待に応えられなかった城氏は、帰国した空港で何者かから水をかけられる屈辱を味わった。

「いろんなことを、“頑張りましたね”とか“お疲れさま”とか言われながら、急にばーって。何だ？と思ったら、水がかかっていて。サポーターから“エースとして何やってるんだ”ってことで水をかけられたんですけども」

その後も、周囲ではその腹いせとも取れるトラブルが連発したという。「この後も大変でしたけどね。この後も、マネジャーの車が燃やされたり、いろんなことがあった。とんでもない。いろんなことが起きて」。スタジオからは驚きの声が上がった。

大会を終えても、そうした被害が続いたという。城氏は「マジでサッカーというか、人間やめなきゃいけないのかな？と追い込まれた時期でもありましたね」と回顧。「これがたぶん、日本のエースとして戦う重圧というか」とも語った。