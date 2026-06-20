韓国ドラマ「ペイバック〜金と権力〜」や「悪の花」などに出演している女優のムン・チェウォンが最近、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで自身のダイエット方法について明かした。

映像の中でムン・チェウォンは、実践している食事管理法や運動について紹介。撮影スタッフから、２０２０年に放送されたドラマ「悪の花」撮影当時について「どのくらい減量したのか」と聞かれると、「最初は、元々の体重より２〜３キロくらい減量して撮影に入った」と明かすも「（主演の）イ・ジュンギさんより痩せていたのに、１、２話では私がぽっちゃりして見えた」と振り返った。そして「３話から本格的にダイエットを始めて、４５キロまで落とした」「１０話くらいの時に監督から呼ばれて『もう（ダイエットを）やめていい』と言われた。頰があまりにもこけていて、照明でその部分をカバーしているくらいだった」と明かした。

６月２８日に一般男性と結婚することを発表しているムン・チェウォンは動画公開当時、スタジオでのウエディング撮影を控えており「再びダイエットを始めている」と言及し、自分なりの食事管理のコツを伝授。「食品のカロリー表を見なくても済む方法」として「食パン２枚の重さが、お餅の１個より軽ければ餅の方が太りやすいと思う。科学的に検証されてる方法ではないけど、これが最も簡単」と説明した。続けて「炭水化物は１食あたり、自分の拳ほどの大きさだけ食べる」「分量をきちんと計って食べれば、気兼ねなく何でも食べられる」と付け加えた。