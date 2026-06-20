近年、頻繁に耳にするようになった「特殊詐欺」。

【写真を見る】“特殊”詐欺とは？ 被害が拡大している特殊詐欺って…よく聞くけど、明確な定義を知っていますか？

山形県警によりますと、山形県内では今年5月末の時点で、特殊詐欺の被害額が5億5000万円を超えています。

これは去年の同じ時期のおよそ1.6倍の金額で、過去最悪のペースといわれています。

特殊詐欺被害が日々発生している中、ふと思いました。

特殊詐欺の“特殊”とは何だっただろう、と。

■「特殊詐欺」とは… 定義と、その多様な手口

警視庁では、特殊詐欺とは

「犯人が電話やSNS等を通じて対面することなく信頼させ又は関係を深めて信用させ、犯人が指定する預貯金口座への振込その他の方法により、現金等をだまし取る犯罪（現金等を脅し取る恐喝及び隙を見てキャッシュカード等を窃取する（窃盗）を含む。）のこと」

と定義しています。

※警視庁公表資料より引用

読み解く限り「対面することなくだます」という部分が、この定義の肝なのだと思われます。

また、特殊詐欺の手口について、今年4月から13種類に分類されるようになりました。

■13種類に分類された特殊詐欺 どのような手口？

●ニセ警察詐欺（※今年から追加）

警察官などをかたり、捜査（優先調査）名目で現金等をだまし取る手口

●オレオレ詐欺

親族、警察官、弁護士などを装い、親族が起こした事件・事故に対する示談金などを名目に金銭などをだまし取る（脅し取る）手口

●預貯金詐欺

親族、警察官、銀行協会職員などを装い、あなたの口座が犯罪に利用されており、「キャッシュカードの交換手続きが必要である」などの名目で、キャッシュカード、クレジットカード、預貯金通帳などをだまし取る（脅し取る）手口

●架空料金請求詐欺

未払いの料金があるなど架空の事実を口実とし、金銭などをだまし取る（脅し取る）手口

●還付金詐欺

税金還付などに必要な手続きを装って、被害者にATMを操作させ、口座間送金により財産上の不法の利益を得る手口

●融資保証金詐欺

実際には融資しないにもかかわらず、融資を申し込んできた被害者に対し、保証金などの名目で金銭をだまし取る（脅し取る）手口

●金融商品詐欺

架空または価値の乏しい未公開株、社債等の有価証券、高価な物品などに関する虚偽の情報を提供し、購入すれば利益が得られるものと信じ込ませ、その購入名目などで金銭などをだまし取る（脅し取る）手口

■〈続き〉13種類に分類された特殊詐欺 どのような手口？

●ギャンブル詐欺

雑誌に「パチンコ打ち子募集」などと掲載したり、メールを送信するなどし、これに応じて会員登録などを申し込んできた被害者に対して、会員登録料や情報料などの名目で金銭などをだまし取る（脅し取る）手口

●交際あっせん詐欺

雑誌やメールに記載された「女性紹介」などの案内に申し込んできた被害者に対して、会員登録料金や保証金などの名目で金銭などをだまし取る（脅し取る）手口

●キャッシュカード詐欺盗

警察官、銀行協会、大手百貨店などの職員を装って被害者に電話をかけ、「キャッシュカードが不正に利用されている」などの名目により、キャッシュカードを準備させた上で、隙を見るなどし、キャッシュカードなどを窃取する手口

●その他の特殊詐欺

上記の類型に該当しない特殊詐欺

●SNS型投資詐欺（※今年から追加）

犯人が、主としてSNSその他の非対面での欺罔（ぎもう）行為により投資を勧め、投資名目で金銭などをだまし取る手口

●SNS型ロマンス詐欺（※今年から追加）

犯人が、SNSその他の非対面での連絡手段を用いて被害者と複数回やり取りすることで恋愛感情や親近感を抱かせ、金銭などをだまし取る手口

※警視庁公表資料より

■山形県で特に多い手口 去年同時期と比べてみたら

ところで、山形県内においては、今年5月末時点で、「融資保証金詐欺」「金融商品詐欺」「ギャンブル詐欺」「交際あっせん詐欺」による被害は確認されていません。過去の被害額も比較的少額でした。

一方、去年の同時期に比べて大きく増えているのが「SNS型投資詐欺」「SNS型ロマンス詐欺」です。特に「SNS型投資詐欺」の被害額は１億8000万円以上増えています。

■「自分は大丈夫」と過信しないことが大切です

変わり続ける詐欺の手口。

自分は大丈夫と過信せず、少しでも怪しいと思う電話やメッセージがあれば、すぐに警察や家族に相談し、被害を未然に防ぐことが大切です。