新人演歌歌手の平山花羽（27）が20日、故郷・栃木県栃木市の太平山神社「とちぎ あじさい祭り」で歌唱イベントを行った。デビュー曲「あじさい坂」のモチーフとなったあじさい坂がある地で、約2500株のあじさいに囲まれながら同曲など披露する凱旋ライブとなった。

デビュー前、19年から約5年間勤務した同市内の岩下食品「新生姜ミュージアム」にも訪問。岩下和了社長（60）と思い出話に花を咲かせ、八代亜紀さんの「舟唄」を社長のギター伴奏に乗せて披露。職場への恩返しともなり、「これ以上に幸せなことはない」とかみしめた。

歌への情熱を諦めきれずにデビューを勝ち取った苦労人。社会人5年目で出場したカラオケ大会で優勝し、松前ひろ子（76）にスカウトを受けて今年1月にデビュー。松前は「素直な心を持っていて分からないことを知ろうとする意欲がある」、所属レコード会社社長は「歌声の伸びが良い」と評する期待の新人だ。

あじさい祭りでは琴寄昌男市長（65）から栃木市ふるさと大使就任のタスキを受け取った。さらに市民一丸の応援を約束され、「年末に賞をとって」とエールを送られた。「市民が一丸となって応援してくれるのはありがたい。憧れの日本レコード大賞の舞台に」と気を引き締めていた。