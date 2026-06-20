FRUITS ZIPPER松本かれん、ピンクフリルドレスで甘さ全開【オキコレ2026】
【モデルプレス＝2026/06/20】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の松本かれんが20日、沖縄サントリーアリーナで開催のガールズファッションフェス「OKINAWA COLLECTION 2026」に出演した。
【写真】ふるっぱーメンバー、ピンクフリルドレスで甘さ全開
淡いピンクのフリルドレスで登場した松本。大きなリボンをあしらったヘアスタイルやレースのグローブを合わせた甘い装いで、キュートな魅力を放った。
今をときめくモデルやアーティスト、地元・沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「オキコレ」。4回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、MORE STARらアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の面々がステージを盛り上げる。さらに、なごみ、とうあ、長浜広奈、MINAMIら豪華出演者が集結。MCは3年連続となるこーくんに加え、EMIKAが務める。（modelpress編集部）
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【写真】ふるっぱーメンバー、ピンクフリルドレスで甘さ全開
◆松本かれん、フリルドレス姿披露
淡いピンクのフリルドレスで登場した松本。大きなリボンをあしらったヘアスタイルやレースのグローブを合わせた甘い装いで、キュートな魅力を放った。
◆「OKINAWA COLLECTION 2026」テーマは「STARLIGHT」
今をときめくモデルやアーティスト、地元・沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「オキコレ」。4回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、MORE STARらアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の面々がステージを盛り上げる。さらに、なごみ、とうあ、長浜広奈、MINAMIら豪華出演者が集結。MCは3年連続となるこーくんに加え、EMIKAが務める。（modelpress編集部）
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