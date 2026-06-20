キンタロー。「サザエさん」中島くんモノマネメイクに反響「センスが凄い」「特徴捉えてる」
【モデルプレス＝2026/06/20】お笑いタレントのキンタロー。が6月19日、自身のInstagramを更新。アニメ「サザエさん」の登場人物のモノマネメイクを公開し、話題となっている。
【写真】「鼻の表現がオリジナリティある」44歳芸人「サザエさん」中島くんモノマネメイク
6月17日の投稿から「顔面テカテカ秘話」と題して、度々登場する顔面が光ったメイクについて連日説明しているキンタロー。この日は「顔面テカテカ秘話3」「実は顔面テカテカの表現は天才子供トランペッターから発展しまして 野球に青春を捧げる中島くんも、努力の汗をイメージしてテカテカにしました」とつづり、テレビアニメ「サザエさん」の登場人物である「中島くん」のモノマネメイクをした姿を公開した。
またキンタロー。は「顔面テカテカは私の中では『一生懸命頑張る人への応援』の意味も込められています」「これからも色々な形で進化させていきます」と続け、これからのモノマネメイクへの決意を記している。
この投稿には「中島くんを選ぶセンスが凄い」「気持ちが明るくなった」「鼻の表現がオリジナリティある」「特徴捉えてる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】「鼻の表現がオリジナリティある」44歳芸人「サザエさん」中島くんモノマネメイク
◆キンタロー。中島くんのモノマネメイク披露
6月17日の投稿から「顔面テカテカ秘話」と題して、度々登場する顔面が光ったメイクについて連日説明しているキンタロー。この日は「顔面テカテカ秘話3」「実は顔面テカテカの表現は天才子供トランペッターから発展しまして 野球に青春を捧げる中島くんも、努力の汗をイメージしてテカテカにしました」とつづり、テレビアニメ「サザエさん」の登場人物である「中島くん」のモノマネメイクをした姿を公開した。
◆キンタロー。のモノマネに反響
この投稿には「中島くんを選ぶセンスが凄い」「気持ちが明るくなった」「鼻の表現がオリジナリティある」「特徴捉えてる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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