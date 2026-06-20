岡田結実、印象ガラリな金髪＆ギャルメイク姿に反響「目力すごい」「ビジュ最強」
【モデルプレス＝2026/06/20】女優の岡田結実が6月19日、自身のInstagramとInstagramストーリーズを更新。金髪姿を公開し、話題となっている。
【写真】人気芸人の26歳娘「目力すごい」別人級金髪＆ギャルメイク姿
岡田は「つーわけで、『夫婦と16歳〜恐怖の隣人〜』で野村冴ちゃんを演じるって事は、ビジュアルはギャルっぽくなってるわけよ！！！！じゃーーーん！！どうすか？」とつづり、7月2日より放送予定のテレビ東京系ドラマ「夫婦と16歳〜恐怖の隣人〜」（木曜深夜24時30分〜）での役作り中の写真を投稿。普段の黒髪のロングヘアとは印象がガラリと変わる、レイヤーの入ったミディアムロングの金髪姿にギャルメイクを施した姿を披露した。衣装の部分は白く塗りつぶされており「衣装も可愛いけどまだ秘密 消し方雑」とコメントが添えられている。
また岡田は、ストーリーズにも「髪の毛染めた！！！！！金髪！！！！！？そわそわ」と記し、同じ写真を投稿している。
この投稿に、ファンからは「ギャルヘアメイク似合いすぎ」「ビジュ最強」「早く衣装も見たい」「目の形が本当に綺麗」「正統派の美人」「目力すごい」「どんな髪色でも似合って凄い」などの声が上がっている。
岡田は、2025年4月3日に結婚を発表。2026年2月4日に第一子の出産を公表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気芸人の26歳娘「目力すごい」別人級金髪＆ギャルメイク姿
◆岡田結実「そわそわ」金髪姿公開
岡田は「つーわけで、『夫婦と16歳〜恐怖の隣人〜』で野村冴ちゃんを演じるって事は、ビジュアルはギャルっぽくなってるわけよ！！！！じゃーーーん！！どうすか？」とつづり、7月2日より放送予定のテレビ東京系ドラマ「夫婦と16歳〜恐怖の隣人〜」（木曜深夜24時30分〜）での役作り中の写真を投稿。普段の黒髪のロングヘアとは印象がガラリと変わる、レイヤーの入ったミディアムロングの金髪姿にギャルメイクを施した姿を披露した。衣装の部分は白く塗りつぶされており「衣装も可愛いけどまだ秘密 消し方雑」とコメントが添えられている。
◆岡田結実の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ギャルヘアメイク似合いすぎ」「ビジュ最強」「早く衣装も見たい」「目の形が本当に綺麗」「正統派の美人」「目力すごい」「どんな髪色でも似合って凄い」などの声が上がっている。
岡田は、2025年4月3日に結婚を発表。2026年2月4日に第一子の出産を公表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】