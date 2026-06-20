【台風７号】沖縄・先島諸島へ

気象庁によると、台風７号はフィリピンの東を西北西に進んでいます。予報円の中心を進むと、２５日（木）午後には沖縄県先島諸島の南の海上に達しそうです。

を画像で掲載しています。

【大雨警戒】梅雨前線を刺激

沖縄県より北の東シナ海や太平洋の海域は、海面水温が２７℃よりも低いため、台風７号は日本に近づくと、衰えて「熱帯低気圧」になるか、梅雨前線に取り込まれ「温帯低気圧」に変わる可能性があります。

しかし、梅雨前線の活動を活発化させ「大雨」のおそれがあります。

雨風シミュレーション（７月１日（水）まで）

「台風」と見られる「反時計回りの渦」は、日本の南の海上を西に進み、台湾付近で２６日（金）ごろ不明瞭になります。

「台風７号」とは別の「反時計回りの渦」が、２２日（月）ごろサイパンやグアムの東に現れます。西寄りに進みながら、だんだんと中心付近の「風」が強まり、沖縄を通り、東シナ海に進んできそうです。

ただ、このシミュレーション画像は予想のひとつで、大きく変わる可能性があります。予想される「反時計回りの渦」の進路は未確定です。今後、気象庁から発表される情報に注意してください。

全国各都市の週間予報

週間予報を『各県につき５つの都市』ずつ画像で掲載しています。画像でご覧ください。

２０日（土）全国的に「大雨」になりそうです。関東地方は２１日（日）まで雨が残るでしょう。

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