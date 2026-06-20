¥¨¥¢¥³¥ó¸Î¾ã¤Ç¡È¿¿²Æ¤Ë¿ô½µ´ÖÂÔ¤Á¡É¤â¡Ä¥È¥Û¥Û¤Ê»öÂÖ¤òËÉ¤°¡Ö»î±¿Å¾¡×3¤Ä¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È
¥é¥¸¥ªÈ¯¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¥Ë¥å¡¼¥¹¡õ¥³¥é¥à¡ÖTOKYO FM¡Ü¡×¤¬¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥³¥é¥à¡£ÈÖÁÈ¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤ä¥á¡¼¥ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ä¡¢Æü¡¹¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Î¤Ê¤«¤Ç»ý¤Á¾å¤¬¤ëÏÃÂê¡½¡½¤½¤ÎÃæ¤«¤éº£¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤Î¤Ê¤«¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤³¤È¤ä¡¢ËèÆü¤Î¡Ö¿´ÃÏ¤è¤µ¡×¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê½ë¤µ¤ò·Þ¤¨¤ëÁ°¤Î¤³¤Î»þ´ü¤Ë¡¢ºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¡Ö»î±¿Å¾¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¼ê½ç¤È¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÌÔ½ë¤Ç¸å²ù¤¹¤ëÁ°¤Ë¡Ä
6·î¤â¸åÈ¾¤ËÆþ¤ê¡¢Îñ¤Î¾å¤Ç¤Ï¤Þ¤â¤Ê¤¯²Æ»ê¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£Çß±«¤É¤¤Î¥¸¥á¥¸¥á¤È¤·¤¿Æü¤¬Â³¤¯°ìÊý¤Ç¡¢À²¤ì´Ö¤¬¤Î¤¾¤¯¤ÈµÞ·ã¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¿¿²Æ¤Î¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÆü¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é7·î¤Ë¤«¤±¤ÆÎäË¼¤ò»È¤¦µ¡²ñ¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤¶»È¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤Ë¡ÖÉ÷¤¬½Ð¤Ê¤¤¡×¡ÖÎä¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö°Û²»¤¬¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤Ëµ¤¤Å¤¯¥±¡¼¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¨¥¢¥³¥ó¥á¡¼¥«¡¼³Æ¼Ò¤â¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÎäË¼¥·¡¼¥º¥óÁ°¤Î»î±¿Å¾¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÆËÜÈÖ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤«¤é½¤Íý¤äÇã¤¤ÂØ¤¨¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤È¡¢ÃÏ°è¤ä»þ´ü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¹©»ö¤ä½¤Íý¤ÎÍ½Ìó¤¬º®¤ß¹ç¤¤¡¢ÂÐ±þ¤Þ¤Ç¿ô½µ´ÖÂÔ¤Ä¤Ê¤É»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µÞ¤Ê¸Î¾ã¤Ë¤è¤ë½ÐÈñ¤Ï²È·×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¼êÄË¤¤ÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ³ÊÅª¤Ê½ë¤µ¤¬ÅþÍè¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï10Ê¬ÄøÅÙ¤Î»î±¿Å¾¤ÇÎäË¼¤¬Àµ¾ï¤ËºîÆ°¤¹¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ30Ê¬ÄøÅÙ±¿Å¾¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Û²»¤ä¿åÏ³¤ì¤Ê¤É¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤ÎÃû¸õ¤ò³ÎÇ§¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢²ÆËÜÈÖÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤»î±¿Å¾¤Î¼ê½ç¤È¥Á¥§¥Ã¥¯¹àÌÜ¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¨¥¢¥³¥ó»î±¿Å¾¤Î´ðËÜ¼ê½ç
»î±¿Å¾¤Ï¡¢¤¿¤ÀÅÅ¸»¤òÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÎäË¼±¿Å¾¤¬Àµ¾ï¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¢£¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¡§ÀßÄê²¹ÅÙ¤ò¡Ö16¡Á18¡î¡×¤Ë¤·¤ÆÎäË¼±¿Å¾¤ò³«»Ï¤¹¤ë
ÀßÄê²¹ÅÙ¤Ï¥¨¥¢¥³¥ó¤ÇÀßÄê¤Ç¤¤ëºÇ¤âÄã¤¤²¹ÅÙ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¼¼²¹¤è¤ê½½Ê¬Äã¤¤²¹ÅÙ¤ËÀßÄê¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤¬ÎäË¼±¿Å¾¤ò¼å¤á¤¿¤êÄä»ß¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Àµ¤·¤¯¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É÷ÎÌ¤Ï¡Ö¶¯¡×¤ËÀßÄê¤·¡¢±¿Å¾¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¥¹¥Æ¥Ã¥×¢¡§¤Þ¤º¤Ï10Ê¬ÄøÅÙ±¿Å¾¤·¡¢ÎäÉ÷¤¬½Ð¤ë¤«³ÎÇ§¤¹¤ë
±¿Å¾³«»Ï¤«¤éÌó10Ê¬´Ö¤Ç¡¢¼¡¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¨¥¢¥³¥ó¤«¤é¤·¤Ã¤«¤êÎä¤¿¤¤É÷¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤«
¡¦¥ë¡¼¥Ð¡¼¡ÊÉ÷¸þÈÄ¡Ë¤¬Àµ¾ï¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«
¡¦É÷ÎÌ¤Ë¥à¥é¤¬¤Ê¤¤¤«
¡¦±¿Å¾¥é¥ó¥×¤ä°Û¾ïÉ½¼¨¥é¥ó¥×¤Ë°Û¾ï¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«
¢£¥¹¥Æ¥Ã¥×£¡§¤½¤Î¤Þ¤Þ30Ê¬ÄøÅÙ±¿Å¾¤·¡¢°Û¾ï¤¬¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤¹¤ë
10Ê¬ÄøÅÙ¤Î±¿Å¾¤ÇÌäÂê¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¹ç·×30Ê¬ÄøÅÙ¤Þ¤Ç±¿Å¾¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î´Ö¤Ë¼¡¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦¼¼Æâµ¡¤ä¼¼³°µ¡¤«¤éÉáÃÊ¤È°ã¤¦°Û²»¤ä°Û¾ï¤Ê¿¶Æ°¤¬¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«
¡¦¿á¤½Ð¤·¸ý¤äËÜÂÎ¼þÊÕ¤«¤é¿åÏ³¤ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«
¡¦¥«¥Ó½¤µ¤ä¾Ç¤²½¤µ¤Ê¤É¤Î°Û½¤¬¤·¤Ê¤¤¤«
¡¦ÎäË¼±¿Å¾¤¬ÅÓÃæ¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¨¥é¡¼É½¼¨¤¬½Ð¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«
¢£¤Ê¤¼º£¤Î»þ´ü¤Ë»î±¿Å¾¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ê¤Î¤«
ËÜ³ÊÅª¤ÊÎäË¼¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ë»î±¿Å¾¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÎäË¼ÉÔÎÉ¤ä°Û²»¡¢¿åÏ³¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔ¶ñ¹ç¤ÎÃû¸õ¤òÁá¤á¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤·°Û¾ï¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢6·î¤Î¤¦¤Á¤Ç¤¢¤ì¤Ð½¤Íý¤äÅÀ¸¡¤Î°ÍÍê¤¬Èæ³ÓÅª¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ³ÊÅª¤Ê½ë¤µ¤¬ÅþÍè¤·¤Æ¤«¤é¹²¤Æ¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ½àÈ÷¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Âç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»î±¿Å¾¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Î¥Û¥³¥ê¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢ÎäË¼¸úÎ¨¤Î²þÁ±¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÌµÂÌ¤ÊÅÅÎÏ¾ÃÈñ¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¿¤á¡¢²ÆÁ°¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
ËÜ³ÊÅª¤Ê²Æ¤ò²÷Å¬¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÍ¾·×¤Ê½ÐÈñ¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¾è¤êÀÚ¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤³¤Î½µËö¤Ë¾¯¤·»þ´Ö¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¼«Âð¤Î¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£²ó¤Ï¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê½ë¤µ¤ò·Þ¤¨¤ëÁ°¤Î¤³¤Î»þ´ü¤Ë¡¢ºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¡Ö»î±¿Å¾¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¼ê½ç¤È¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
¢£ÌÔ½ë¤Ç¸å²ù¤¹¤ëÁ°¤Ë¡Ä
6·î¤â¸åÈ¾¤ËÆþ¤ê¡¢Îñ¤Î¾å¤Ç¤Ï¤Þ¤â¤Ê¤¯²Æ»ê¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£Çß±«¤É¤¤Î¥¸¥á¥¸¥á¤È¤·¤¿Æü¤¬Â³¤¯°ìÊý¤Ç¡¢À²¤ì´Ö¤¬¤Î¤¾¤¯¤ÈµÞ·ã¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¿¿²Æ¤Î¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÆü¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é7·î¤Ë¤«¤±¤ÆÎäË¼¤ò»È¤¦µ¡²ñ¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤¶»È¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤Ë¡ÖÉ÷¤¬½Ð¤Ê¤¤¡×¡ÖÎä¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö°Û²»¤¬¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤Ëµ¤¤Å¤¯¥±¡¼¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¨¥¢¥³¥ó¥á¡¼¥«¡¼³Æ¼Ò¤â¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÎäË¼¥·¡¼¥º¥óÁ°¤Î»î±¿Å¾¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÆËÜÈÖ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤«¤é½¤Íý¤äÇã¤¤ÂØ¤¨¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤È¡¢ÃÏ°è¤ä»þ´ü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¹©»ö¤ä½¤Íý¤ÎÍ½Ìó¤¬º®¤ß¹ç¤¤¡¢ÂÐ±þ¤Þ¤Ç¿ô½µ´ÖÂÔ¤Ä¤Ê¤É»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µÞ¤Ê¸Î¾ã¤Ë¤è¤ë½ÐÈñ¤Ï²È·×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¼êÄË¤¤ÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ³ÊÅª¤Ê½ë¤µ¤¬ÅþÍè¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï10Ê¬ÄøÅÙ¤Î»î±¿Å¾¤ÇÎäË¼¤¬Àµ¾ï¤ËºîÆ°¤¹¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ30Ê¬ÄøÅÙ±¿Å¾¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Û²»¤ä¿åÏ³¤ì¤Ê¤É¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤ÎÃû¸õ¤ò³ÎÇ§¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢²ÆËÜÈÖÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤»î±¿Å¾¤Î¼ê½ç¤È¥Á¥§¥Ã¥¯¹àÌÜ¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¨¥¢¥³¥ó»î±¿Å¾¤Î´ðËÜ¼ê½ç
»î±¿Å¾¤Ï¡¢¤¿¤ÀÅÅ¸»¤òÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÎäË¼±¿Å¾¤¬Àµ¾ï¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¢£¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¡§ÀßÄê²¹ÅÙ¤ò¡Ö16¡Á18¡î¡×¤Ë¤·¤ÆÎäË¼±¿Å¾¤ò³«»Ï¤¹¤ë
ÀßÄê²¹ÅÙ¤Ï¥¨¥¢¥³¥ó¤ÇÀßÄê¤Ç¤¤ëºÇ¤âÄã¤¤²¹ÅÙ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¼¼²¹¤è¤ê½½Ê¬Äã¤¤²¹ÅÙ¤ËÀßÄê¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤¬ÎäË¼±¿Å¾¤ò¼å¤á¤¿¤êÄä»ß¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Àµ¤·¤¯¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É÷ÎÌ¤Ï¡Ö¶¯¡×¤ËÀßÄê¤·¡¢±¿Å¾¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¥¹¥Æ¥Ã¥×¢¡§¤Þ¤º¤Ï10Ê¬ÄøÅÙ±¿Å¾¤·¡¢ÎäÉ÷¤¬½Ð¤ë¤«³ÎÇ§¤¹¤ë
±¿Å¾³«»Ï¤«¤éÌó10Ê¬´Ö¤Ç¡¢¼¡¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¨¥¢¥³¥ó¤«¤é¤·¤Ã¤«¤êÎä¤¿¤¤É÷¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤«
¡¦¥ë¡¼¥Ð¡¼¡ÊÉ÷¸þÈÄ¡Ë¤¬Àµ¾ï¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«
¡¦É÷ÎÌ¤Ë¥à¥é¤¬¤Ê¤¤¤«
¡¦±¿Å¾¥é¥ó¥×¤ä°Û¾ïÉ½¼¨¥é¥ó¥×¤Ë°Û¾ï¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«
¢£¥¹¥Æ¥Ã¥×£¡§¤½¤Î¤Þ¤Þ30Ê¬ÄøÅÙ±¿Å¾¤·¡¢°Û¾ï¤¬¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤¹¤ë
10Ê¬ÄøÅÙ¤Î±¿Å¾¤ÇÌäÂê¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¹ç·×30Ê¬ÄøÅÙ¤Þ¤Ç±¿Å¾¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î´Ö¤Ë¼¡¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦¼¼Æâµ¡¤ä¼¼³°µ¡¤«¤éÉáÃÊ¤È°ã¤¦°Û²»¤ä°Û¾ï¤Ê¿¶Æ°¤¬¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«
¡¦¿á¤½Ð¤·¸ý¤äËÜÂÎ¼þÊÕ¤«¤é¿åÏ³¤ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«
¡¦¥«¥Ó½¤µ¤ä¾Ç¤²½¤µ¤Ê¤É¤Î°Û½¤¬¤·¤Ê¤¤¤«
¡¦ÎäË¼±¿Å¾¤¬ÅÓÃæ¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¨¥é¡¼É½¼¨¤¬½Ð¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«
¢£¤Ê¤¼º£¤Î»þ´ü¤Ë»î±¿Å¾¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ê¤Î¤«
ËÜ³ÊÅª¤ÊÎäË¼¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ë»î±¿Å¾¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÎäË¼ÉÔÎÉ¤ä°Û²»¡¢¿åÏ³¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔ¶ñ¹ç¤ÎÃû¸õ¤òÁá¤á¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤·°Û¾ï¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢6·î¤Î¤¦¤Á¤Ç¤¢¤ì¤Ð½¤Íý¤äÅÀ¸¡¤Î°ÍÍê¤¬Èæ³ÓÅª¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ³ÊÅª¤Ê½ë¤µ¤¬ÅþÍè¤·¤Æ¤«¤é¹²¤Æ¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ½àÈ÷¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Âç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»î±¿Å¾¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Î¥Û¥³¥ê¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢ÎäË¼¸úÎ¨¤Î²þÁ±¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÌµÂÌ¤ÊÅÅÎÏ¾ÃÈñ¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¿¤á¡¢²ÆÁ°¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
ËÜ³ÊÅª¤Ê²Æ¤ò²÷Å¬¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÍ¾·×¤Ê½ÐÈñ¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¾è¤êÀÚ¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤³¤Î½µËö¤Ë¾¯¤·»þ´Ö¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¼«Âð¤Î¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£