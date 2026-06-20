3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））の藤澤がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。6月15日（月）の放送では、藤澤が1人で担当するようになってから初となるレギュラーコーナー「みんなの今」を実施。生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介していきました。

Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架

＜リスナーからのメッセージ＞僕は、（ミセスの主題歌「風と町」が主題歌に起用されている、現在放送中のNHK連続テレビ小説「風、薫る」のヒロインのモデル）大関和（おおぜき・ちか）さんが生まれたところの近くの小学校に通っています。毎日、「風と町」が校内放送で流れています。今度、6月のあじさいまつりで、学校のみんなと「風と町」を歌うことになりました。本番緊張するので、応援してほしいです。緊張しない方法はありますか？ お母さんはリンゴ棒を持って見に来るって言っています。ミセスにも届くように頑張って歌います。（風の町の小学生 栃木県 7歳 男の子）＜藤澤からのメッセージ＞藤澤：（リンゴ棒は）僕たちのグッズかな？ わあ〜うれしい！ ありがとう！ “あじさいまつり”って何〜？ 街のイベントなのか、学校の行事なのかな？ 校内放送で「風と町」が流れているのもうれしいし、そうやって行事、イベント、お祭りで「風と町」を歌ってくれるのうれしいなー！――職員（番組スタッフ）があじさいまつりの写真を見せる藤澤：あじさいまつり、すごいきれい！ 本当にあじさいを基調としたイベントなんですね。これ「風と町」、絶対合う！ もう感動してきた……想像しただけでウルッときちゃった。楽しんで歌ってほしいなー！緊張しない方法は、“ゆっくり深呼吸すること”。本番前とかも大きく息を吸って、ちょっとあえて数秒止めてゆっくりまた息を吐くっていうのね。とにかく体がカチカチにならずに歌うことが大事だから深呼吸かなっていうのと。あと、藤澤先生個人的には“笑顔”になると自然と体もリラックスするなって思うんですよ！ だから、お友達と楽しいおしゃべりをして笑顔になったりとか、みんな緊張してたら、なかなかそういうの難しいと思うんだけれども、逆に無理やりにでもいいから笑顔を先に作っちゃう！ ほっぺをキュッと上げると自然と体も和らぎます！ そんな気がしますので、笑顔を作ってみるっていうのをぜひやってみてほしいなと思います！ あじさいまつり楽しんで！



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