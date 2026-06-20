◆パ・リーグ 日本ハム７―１０ソフトバンク（２０日・エスコンフィールド）

日本ハムは２０日、投手陣が踏ん張れずソフトバンク戦（エスコン）に敗れた。５回に代打で途中出場した吉田賢吾捕手（２５）は、左越え１号２ラン。そのまま捕手で出場すると、８回にも右中間二塁打を放ち３打数２安打２打点とバットで存在感を見せた。今季初めて務めた捕手のポジションでは、捕逸など課題も残ったが、貪欲に出場機会を求めていく。

低めに落ちるフォークを、吉田は鮮やかにすくい上げた。６点を追う５回、無死二塁での代打起用に一振りで応えた。左翼ブルペンに飛び込む今季１号２ランに「勝手に体が反応した感じ。球種を張らなくても対応できるのは、いいときの感覚。この感覚は続けていきたい」とうなずいた。

世代の結束を示した。チーム最大派閥とも言えるミレニアム世代。投手登録の矢沢を含め、万波、野村、田宮、水野、水谷、奈良間と吉田を含めた野手８人全員が、現在１軍でプレーしている。「ファームにいるときに、あと俺だけかと思っていた。打たなそうなやつが、先にポンポンって打ったんで」。同期で最も遅い今季１号に「ミレニアム世代のホームラン、コンプリートです」と笑った。

今季はキャンプで二塁に挑戦するなど、捕手以外の守りに力を入れてきた。代打の後、今季初めて捕手で起用した新庄監督は打撃を高く評価した上で「難しいところはあると思うんですけど、ウチはどのポジションでも、そのチャンスをつかみなさいというチーム」と意図を説明した。「打つ方で期待されていると思うので、とにかく打って。（守備は）どこいっても少しずつ信頼を得て、１イニングでも長く」と受け止めた吉田。まずは打つことで、出場機会を増やしていく。（山口 泰史）