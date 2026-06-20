【モンテレイ（メキシコ）＝星聡】日本代表（世界ランキング１８位、１１日時点）は２０日午後１０時（日本時間２１日午後１時）から、メキシコ・モンテレイでチュニジア代表（同４５位）と対戦する。

初戦でスウェーデンに大敗して後がないチュニジアは守備を固めてくる可能性が高く、攻撃陣の底力が試される一戦だ。

前回大会の第２戦。日本は自陣に引きこもったコスタリカを攻めあぐね、終盤に一瞬の隙を突かれて０―１で敗れた。その時と試合前の状況は似ている。コスタリカは今大会のチュニジアと同様に堅守で予選を勝ち上がっていたが、初戦でスペインに惨敗していた。森保監督はチュニジアについて、「守備が堅く、相手の隙を突き、得点に結びつけられる」と印象を語る。

アジアの戦いでも度々直面する、引いた相手を崩す難しさ。森保監督はアタッカー陣を多用する「３―４―２―１」を敷き、攻撃力を高めてきた。最終予選では１０試合で３０得点を挙げ、圧倒的な強さで出場権を獲得。一定の手応えを得た。

故障の三笘（ブライトン）と南野（モナコ）が選外となり、久保（レアル・ソシエダード）も膝を負傷し欠場が決まるなど、台所事情は苦しい。それでも初戦でＷ杯初得点を決めた中村（スタッド・ランス）、ＣＫから同点ゴールを演出した伊東（ゲンク）ら、攻撃のタレントはまだまだ豊富。最近終盤に見せる２トップも、引いた相手には有効だろう。

伊東は「相手が引いたらクロスが有効になる。チャンスは絶対にある」とイメージを膨らませる。監督交代で混乱する相手から勝ち点３を奪い、３戦目以降を優位に進めたい。