お笑いコンビ・コロコロチキチキペッパーズのナダルが、超大御所芸人から放たれた衝撃の言葉に「めっちゃムカつきました」と怒りを露わにする一幕があった。

【映像】超大物芸人＆放った“たった一言”（実際の様子）

かまいたち（山内健司・濱家隆一）がMCを務め、気になるトピックから生まれる「余談」セッションをゲストとともに楽しむトークバラエティ番組『これ余談なんですけど・・・』。この日の放送では、ナダルのほか、今井らいぱち、カーネーション、盛山晋太郎（見取り図）が来店し、リアルな苦悩や仕事での失敗談についてトークを展開した。

番組では、今井らいぱちのスケジュールに「さんまのお笑い向上委員会」が入っているという話題になった。濱家から「向上委員会なんかナダルにアドバイスもらっといた方がええ」と話を振られたナダルであったが、「俺は1回も上手いこといったことない」と吐露。「あんなに出てるのに？」と驚かれると、「あんなに行ってるけど、ほんまにさんまさんだけなんかわからんけど笑ってるから呼ばれてる」と舞台裏を明かした。これには盛山も「なんかわからんけど、さんまさんだけ死ぬほど笑いません？ほんまに」と同意し、ナダルも「なんでかわからんけど。それだけで呼ばれんねん。それだけやねん」と語った。

そんな中、濱家が「ナダル1回向上委員会で、スベりすぎて、さんまさんに何て言われたんやったっけ？」と余談を切り出す。するとナダルは、さんまさんから「頼むから吉本辞めてくれ」と言い放たれたエピソードを暴露した。

この強烈な一言にスタジオが爆笑に包まれる中、ナダルは「めっちゃムカつきました、ほんまに」と当時の怒りを冗談半分に振り返った。さらにナダルが「なんでも拾ってくれるんちゃうんかいっていうね」と大御所への不満をぶちまけていた。