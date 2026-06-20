秋田市のホテルで、「男鹿・大潟フェア」が開催されています。



秋田が誇る自然・伝統文化・食の魅力を、体感できるオリジナルの宿泊プランのほか、男鹿市・大潟村の海の幸や野菜、コメをホテルシェフが丹精込めてアレンジした料理が楽しめます。



秋田市のANAクラウンプラザホテル秋田で今月始まった「男鹿・大潟フェア」。



秋田の自然が生んだ食材の恵みを堪能できるブッフェを筆頭に、鉄板焼きコース、中華料理コースが提供されています。





ANAクラウンプラザホテル秋田は、秋田が誇る“伝統文化体験”をもっと身近に感じてほしいと、去年初めて「男鹿まるごとフェア」を開催しました。今年は規模を拡大して、男鹿市に加えて大潟村ともコラボレーションし、それぞれの地域の魅力を一堂に集めた催しとして「男鹿・大潟フェア」を今月1日から開催しています。期間中は、秋田が誇る自然・伝統文化・食の魅力を、体感できるオリジナルの宿泊プランが用意されています。また、12階の「スカイグリルブッフェレストラン空桜 SORA」をはじめ、館内の各レストランでは、男鹿市・大潟村の海の幸や野菜、コメをホテルシェフがアレンジしています。

地上50メートルからの景色を眺めながら、食を楽しむ開放的なダイニング「スカイグリルブッフェレストラン空桜 SORA」。



今回の新フェア「“Grill & Roast Buffet” 男鹿・大潟」では、男鹿・大潟の自然が育んだ食材の魅力を、富士の溶岩石を使用した石窯によるグリルなど、多彩な調理法で引き出して提供しています。



この夏ならではの海と大地の滋味、そして地元ならではの温もりが込められたメニュー全40品を、ライブ感あふれるブッフェにて楽しめるということです。

ホテル最上階、12階の奥にひっそりと佇む「鉄板焼き 空桜 SORA」。



厳選した食材を目の前で焼き上げるライブ感は、日常の会食はもちろん、記念日や誕生日、接待など、大切なひとときにもぴったりです。



男鹿・大潟の恵みを一皿ごとに丁寧に仕立てたディナーコース「吟撰～男鹿・大潟～」では、鉄板の上で立ちのぼる香りや音、食材のうまみが重なり、五感を満たす美食体験ができるということです。

さらに、男鹿市のクラフトサケ醸造所「稲とアガベ」が手がける、土地の個性に寄り添う「クラフトサケ」との特別セットもあります。



味わいの余韻を、秋田の風土を映した一杯がより深く引き立てます。

ホテル1階「中国料理 花梨」は、香港のコロニアルな趣を感じる空間で、本格広東料理を楽しめるレストランです。



期間中は、男鹿の海と大潟村の大地が育んだ旬の食材を、夏らしく軽やかに仕立てたディナーコース「季華」が提供されます。



火入れの妙、香りの重なり、素材が持つみずみずしい旨みが、涼やかで心地よい余韻を残します。



家族や友人との食事はもちろん、大切な人との語らいにもおすすめだということです。

詳しくはANAクラウンプラザホテル秋田のHPでご確認ください。