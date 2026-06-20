秋元康氏がプロデュースする昭和歌謡＆ポップスグループ・ＳＨＯＷ−ＷＡとＭＡＴＳＵＲＩが、グループとして初舞台公演「デカ×ホシ」（９月９日〜１８日、東京・Ｉ’Ｍ Ａ ＳＨＯＷ）を上演することを２０日、発表した。

音楽活動にテレビやラジオと絶好調の２グループが夢の初舞台。同時刻の異なる場所を舞台に描き出すシンクロ・デュアル・ステージに挑む。

刑事たちが張り込む部屋と、窃盗団のアジトという隣り合う二つの部屋で、刑事たちは突入の機会をうかがっていた。しかし、窃盗団による刑事の監禁をきっかけに、両者の駆け引きが始まる。

二つの部屋でＳＨＯＷ−ＷＡの寺田真二郎、山本佳志、向山毅、塩田将己、青山隼、井筒雄太が刑事側のストーリー「デカ編（ＳＨＯＷ−ＷＡ）」のノンストップ・サスペンスを、もう一方、ＭＡＴＳＵＲＩの渡辺真、橋爪健二、小野寺翼、松岡卓弥、鈴木渉、柳田優樹が犯人側のストーリー「ホシ編（ＭＡＴＳＵＲＩ）」のノンストップ・ドタバタコメディーをそれぞれ上演する。

９月１８日の最終公演では２グループの１２人がそろって共演し、それぞれの公演でシンクロしていた謎が解き明かされる。

同作では尾上松也が歌舞伎以外の舞台を初演出する。「歌舞伎以外の舞台を演出するのは今回が初めてで、いつかはやってみたいと思っていましたので、念願がかない光栄です」と喜んだ。