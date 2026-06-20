フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が２０日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。

この日は「黄金コンビ」。プロ野球・日本ハムの先輩、後輩で糸井嘉男氏、中田翔氏が登場。糸井氏は６年連続３割２０盗塁、中田氏は通算３０９本塁打のスラッガーとして、ともに主力として活躍した。

中田氏は、試合中の糸井氏の行動に仰天したことを述懐。

「試合中に（糸井氏が）懲罰交代を受けたんですよ。で、パッて気づいたらヨッピー（糸井氏）いない…。帰ってるんですよ。試合中ですよ？試合中に帰ってて…」と明かし、スタジオを驚かせた。

糸井氏は「オープン戦やと間違えたんちゃう？」と苦笑しながら釈明したが、中田氏は「全然、オープン戦ちゃう…。本チャンです。担当コーチはもう激怒ですよ。『あいつ、何やってんねん！』みたいな。すぐ呼び戻されたんですよね。で、『あした、ちゃんと監督に謝りに行け。頭をちゃんと下げに行け』と。『分かりました…』って言って」と説明。

「で、次の日になって。コーチが『お前、謝ったのか？』『謝りました』。コーチが監督室に行って『ちゃんと謝りにきましたか？』って。監督は『来てない』って言う。どういうことだ？って、コーチにめちゃくちゃロッカールームで詰められてたんですよ。（糸井氏は）『謝りましたよ？１００メートル先から目で謝りました』って言うんですよ。意味が分からないですよ…」と笑わせた。

糸井氏は「謝ってるやん！謝ってるでしょう？」と主張。浜田は「ちゃんと行って頭を下げてくださいよ」と爆笑しながら突っ込んでいた。