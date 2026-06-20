脚本・演出家なるせゆうせい氏、緊急入院を報告「何日も前から目のピントが合わず」「聞いたことない病名で毎日うなされてます」

脚本・演出家なるせゆうせい氏、緊急入院を報告「何日も前から目のピントが合わず」「聞いたことない病名で毎日うなされてます」