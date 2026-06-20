脚本・演出家なるせゆうせい氏、緊急入院を報告「何日も前から目のピントが合わず」「聞いたことない病名で毎日うなされてます」
脚本・演出家のなるせゆうせい氏が20日、自身のXを更新。緊急入院していることを報告した。
【写真】ベッドに横になった状態を公開した脚本・演出家なるせゆうせい氏
「皆様こんにちは、ご存知の方はすでにご存知ですが、私今、都内某総合病院に緊急入院しております」と報告。「何日も前から目のピントが合わず、眼科、脳神経外科、耳鼻科、総合内科等にたらい回しにあいつつも、原因不明。おそらくは自己免疫疾患。ミラーフィッシャー症候群という聞いたことない病名で、毎日うなされてます」と伝えた。
「片眼では幸世界が今の所見れるので、具合の良い瞬間にこうして投稿しております、とりあえず治療に専念します、治った時にはさらにパワーアップした状態で臨みたいと思います」と前向きな様子。「病院で色々ネタも見つけましたw 一言言いますと、健康第一！（写真は不安げな表情ですが、表情筋や神経が炎症起こしてまして、中身は熱いです、お許しください）」とつづった。
なるせ氏は『ギャグマンガ日和』『ヘタリア』『文劇』『弱虫ペダル』『ハイスクール奇面組』など多数の舞台やミュージカル作品で脚本・演出を手掛けるほか、ドラマ、映画の脚本、漫画原作などを務めている。
【写真】ベッドに横になった状態を公開した脚本・演出家なるせゆうせい氏
「皆様こんにちは、ご存知の方はすでにご存知ですが、私今、都内某総合病院に緊急入院しております」と報告。「何日も前から目のピントが合わず、眼科、脳神経外科、耳鼻科、総合内科等にたらい回しにあいつつも、原因不明。おそらくは自己免疫疾患。ミラーフィッシャー症候群という聞いたことない病名で、毎日うなされてます」と伝えた。
なるせ氏は『ギャグマンガ日和』『ヘタリア』『文劇』『弱虫ペダル』『ハイスクール奇面組』など多数の舞台やミュージカル作品で脚本・演出を手掛けるほか、ドラマ、映画の脚本、漫画原作などを務めている。