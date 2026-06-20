フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）が、20日放送のTBSラジオ「田中みな実 あったかタイム」（土曜後6・30）に出演。映画館での意外なポップコーンの食べ方を明かした。

この日のゲストは先週に引き続き元TBSのエグゼクティブアナウンサーで現在はフリーの堀井美香。

映画「プラダを着た悪魔2」の話となった時に田中が、映画館で「ポップコーンは食べる派ですか？」と聞くと、堀井は「混んでいるときは食べないんですよ。隣の人に気を使っちゃうから。食べる手の動きも緊張しちゃって。大音量の時に手を上げて、食べて、口でふやかして…」と答えた。だが、今回はキャラメル味のものに、さらにキャラメルフレーバーがかかっているものを食べたと明かし、カロリーを見ると1000カロリーと書いてあったと語った。

田中は、同作は仲の良いタレント・指原莉乃と見に行ったと語り、「ポップコーンって、私、ほぼノーカロリーだと思っていた」と言い、「私、キャラメルポップコーンのMサイズ、普通に大きいサイズをサッシーと一個ずつそれを頼んで、ちょっと大きくない？って言っていたんだけど、私たち、映画始まる前に全部食べちゃうの。予告やってる時にムシャムシャ食べて」と語った。

予告が終わるまでの時間に食べられるか？と聞かれると「私はちょっと残っちゃったんですけど、サッシー全部食べてました」と言い、「私、手いっぱいに取って、口にガバっと入れてさ、大体、映画見にいった時のポップコーンを食べた後って、下着から必ずポップコーンが出てくる。風呂入るときに着替えていると、ポップコーンが2、3粒出てくるの。多分もう豪快に食べてるの、見えないし。誰も見ちゃいないから」と明かし、大笑いしていた。