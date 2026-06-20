片付けで大切なのは、「使ったら元の場所に戻す」こと。でも、家族みんなで実践するのは意外と難しいものです。整理収納アドバイザーの井手本亜紀さんは、息子が小さかった頃、片付けやすい収納を目指して試行錯誤。そのなかで効果を感じた工夫があるそうです。今回は当時「やってよかった」収納の工夫を3つ紹介します。

コツ1：子どもでも見やすい「向き」を意識する

筆者は夫と大学生の息子の3人家族。現在は、息子の進学を機に夫と2人で暮らしています。今回紹介するのは、息子が小学生の頃に実践してよかった収納の工夫です。

【実際の写真】小学生でも片付け上手になれる「引き出し収納」

息子が小学校入学を機に購入した学習机。上段の引き出しには、100円ショップで購入したケースで仕切りをつくり、文房具を収納していました。

上の写真は、当時を再現した引き出しです。どこになにを入れるのかわかるようラベルをつけていますが、文字が小さい上、ラベルの位置も見えづらい場所に貼ってあります。

さらに、息子は引き出しをあけて上からのぞくように見ていたので、視線の先にラベルはありません。

下の写真は、改善後の引き出しを再現したものです。文字を大きくしただけではなく、上から見たときに見えやすいよう、ケースの底面にラベルをつけています。

これなら、上から見たときも一目瞭然。ラベルはひと目でわかる場所につけてこそ、効果を発揮するもの。大人と子どもでは身長が違うため、子どもが見やすい位置を確認しながら貼ることが大切です。

コツ2：「ひと目でわかる」方法を意識する

小学校入学直後の子どもなら、文字が読めたとしてもイラストラベルの方がわかりやすいかもしれません。

幼稚園や保育園では、片付ける場所がわかりやすいよう、イラストラベルを使用しているケースが多いようです。「ラベルの文字をわざわざ読む」ことよりも、ひと目で判別できる方法が向いていることもあります。

上から見たときにも、一目瞭然。大人でも、文字のラベルよりもアイコンの方がわかりやすい人もいます。イラストと文字、どちらが向いているのかは人によって異なるので、ラベルをつくるときに本人に聞いてみるのがおすすめです。

コツ3：わかりやすい「色分け」をする

こちらは、教科書やノートなどを入れる場所につけたラベルです。当時もこのように色分けしていました。

というのも、息子は「国語ってなに色のイメージ？」と聞くと「赤！」と即答。「算数は？」「青！」と、使っているドリルの色などで、教科ごとに色のイメージを持っていたため、その色にわけていました。

ここで注意しなければならないのは、やみくもに色をわけるのではなく、本人がイメージする色と一致させること。たとえば、本人が国語は赤のイメージを持っているのに、緑にするとひと目で判断できず混乱してしまいます。

イメージ通りの色にすることで、ラベルの文字を読まなくても瞬時に判断できるのです。

しかし、人によっては教科と色のイメージが結びつきにくいケースや、色分けすることで情報が多くなって見づらいことも。

こちらは、白黒でつくったラベルです。「色」という情報がなくなり、こちらの方がわかりやすい人もいます。

色分けしたからといって必ずしもわかりやすいとは限りません。ラベルをつけるときには、使う人がひと目で認識できる方法にすることが大切だと感じました。

ラベルをつけているのに定位置に戻せないのは、面倒で片付けないのではなく、ラベルが認識しづらいのかもしれません。

ラベルをつける位置やラベルの種類を見直すと、うまくいくケースもあります。ラベルをつけているのに元の場所に戻せない場合、ぜひ一度ラベルの見直しをしてみてください。