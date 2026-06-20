◆パ・リーグ オリックス０―４西武（２０日・京セラドーム大阪）

オリックス・紅林弘太郎内野手が、リスタートの快音を響かせた。１２日の阪神戦（京セラドーム大阪）で痛めた左足の状態が回復し、「９番・遊撃」で４試合ぶりに先発復帰。４点を追う９回、先頭で西武・隅田から中前打を運んだ。「やっぱり、一本出たというのもありますし…」と安堵（あんど）の表情を浮かべた。

交流戦が終了し、１８日の全体練習ではライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）で曽谷、高島と対戦。「すごくいい投手（を相手）に立てたので」と生きた球を確認し、徐々に状態を上げてきた。プロ７年目の今季はここまで、正遊撃手としてチーム最多の８本塁打。「（患部の状態は）時間が解決してくれると思う。まだ探りながらだけど、やっていきたい」とペースアップを宣言した。

チームは西武・隅田の前に散発３安打と沈黙し、今季９度目の完封負け。「本当にいい投手ばかりで、点を取るのは難しいけど、みんなで束になってやれば勝てる。これから優勝争いに混じれるように、あすはまず勝たないと。今まで迷惑を掛けた分、打っていかないといけない」とカード勝ち越しを見据えた。