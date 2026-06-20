フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）が、20日放送のTBSラジオ「田中みな実 あったかタイム」（土曜後6・30）に出演。なりたかった職業を明かした。

この日のゲストは先週に引き続き元TBSのエグゼクティブアナウンサーで現在はフリーの堀井美香。映画「プラダを着た悪魔2」の話となり、田中は、仲の良いタレントの指原莉乃と一緒に鑑賞したと明かした。

田中は、前作の時は見終わった後に友人と「私だったらこうする、ああするとか話した」と言うが、今回は「そういう感想は持たなかったな。なにか凄く女性が強いというか、女性にも凄く力があるよっていうことがメッセージだったのかな」と語った。

すると堀井は、自身は映画を吹き替え版で見ることが多いとし、「ミランダの役をやっている声の方が素晴らしいなと思って見ていました」と、前作に続いてミランダ役の吹き替えをした女優で声優の宮寺智子を絶賛した。

また、なぜ吹き替え版を見るのかという理由を、「賛否両論がある」と前置きしながらも、字幕を追っているとそれに集中してしまって「思考が止まっちゃう。あと、目線もそっちに行くから見れていなくて」などと説明した。すると田中は「私は逆に、字幕を付けるお仕事をやりたかったので。今もちょっとあこがれがあるんですけど、なので字幕派なんですね。そうすると、“こうやって訳すんだ”みたいな、“私だったらどうするかな”と思って、ちょっと止まっちゃったりしますね」と語った。