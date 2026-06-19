元夫から精子提供を受け、「選択的シングルマザー」として娘を育てているジュリワタイさん。出産後、彼女が新たに向き合うことになったのは、「この子に、どう出生を伝えていくか」という問いでした。

【写真】「素敵ですね」娘さんの生い立ちを伝えるためにジュリさんが選んだ方法（7枚目/全9枚）

「隠す」という選択肢が消えた日

出産後、わが子を抱くジュリワタイさん

── 子どもを望んでいたものの、当時婚姻関係にあった夫とは子どもを持つタイミングについて考え方が一致せず、元夫から精子提供を受けて娘さんを授かったジュリワタイさん。出産後、「選択的シングルマザー」として子育てをするなかで、娘さんに出生をどう伝えるかという問題にも向き合うことになったそうですね。



ジュリワタイさん：妊娠中は無事に生まれるかどうかばかりが気になって、出生についてどう伝えるかまで頭がまわっていませんでした。

ですが娘が1歳になるころ、「これから大きくなって言葉がわかるようになったら、どう説明したらいいんだろう…」と現実味が急に出てきて。大阪の男女共同参画センターへ行って資料を探したところ、AIDで生まれた方たちによる書籍を見つけたんです。

── AID（非配偶者間精子提供）は、夫以外の第三者から精子提供を受けることです。ワタイさんご自身は当時婚姻関係にあった夫からの精子提供でしたが、実質的にはAIDに近い状況だったと考えてらっしゃるんですね。

ジュリワタイさん：はい。そこで手記を参考にしようと手に取ったのですが、そこには出生について隠されてきた方たちが深く傷ついたということが書かれていました。「なぜ隠したんだ」という怒りが感じられて、「これはきちんと向き合わなければいけない問題なんだ」と衝撃を受けました。同時に、自分の身内にも出生について隠されて育った人がいたことを思い出しました。その方は高校生ぐらいのときに偶然、自分の「出自」を知ってしまい、ショックで家を出て何年も家族と連絡を取らなくなってしまったんです。

── 当初は精子提供から生まれた事実を隠すという選択肢も考えていたのでしょうか？

ジュリワタイさん：正直、どうするべきかわからなかったというのが本音です。私は両親がいる家庭で生まれたので、この子にとって何が一番いい選択なのか想像できませんでした。でもその本を読んで、「言わない」という選択肢は消えました。いろいろ調べていくうちに、子どもには「出自を知る権利」があることも知ったんです。「この子が生まれながらに持っている権利なんだから、親の都合で隠してはいけないんだ」と思いました。

先人のいない告白。 特別養子縁組をヒントに

── 以前、日本で行われていたAIDでは「提供者については匿名」というケースが多かったそうです。

ジュリワタイさん：そうした背景からなのか、私が調べた当時は、AIDで出産した親向けの情報や当事者のコミュニティなどもほとんど見つけられなくて、何を参考にしたらいいかわかりませんでした。

そんなとき、里親制度に関する自費出版の絵本を見つけ、特別養子縁組の方たちの告知手法を参考にしようと思ったんです。読み聞かせのためのガイドまでついていて、「物心つく前から当たり前のこととして話してください。1歳ぐらいから読んでください」と書いてあって。「そっか、これをしなきゃ」と思い、1歳ころから積極的に読み聞かせていました。

絵本を繰り返し読むうちに、「じゃあ私はどうだったの？」という質問も出てくるだろうなと思いながら、準備していました。絵本だけでは伝えきれない部分については、その都度自分の言葉で話していこうと考えていました。

── とはいえ、精子提供による出産と特別養子縁組とでは状況が違いますよね。

ジュリワタイさん：内容がそのままでは伝えきれないこともあり、娘が小学校に上がる前に自分で絵本を作ることにしました。「遺伝子」という言葉は子どもには理解しにくいと考え、「男の人の『かけら』をもらいました。ママの『かけら』と合わせました」という表現にしました。また、私が子どものころに伯父夫婦からもらった名前入りの絵本がすごくお気に入りだった記憶があったので、お気に入りの一冊になればという願いを込めて、名前を入れられるかたちにしました。

── 一番伝えたかったメッセージは何ですか？

ジュリワタイさん：「どんな経緯であれ、あなたのことが大好きだよ」ということです。妊娠の経緯は一般的ではないかもしれないけれど、「愛されて生まれてきたんだよ」ということだけは、ちゃんと伝えたいと思いました。

出自を伝えた絵本裏に書かれた「ありがとう」

現在8歳になる娘さんから父親のことを聞かれることがあっても決して誤魔化したり逃げたりしないと決めている

── 自作絵本を最初に読み聞かせた時のことを覚えていますか？

ジュリワタイさん：娘の名前が絵本に登場するので「え？これ、私のこと？」というような反応でした。最初は内容についてよくわかっていなかったと思うんですが、すごく気に入ってくれて、週に3回ぐらいは読んでいましたね。

あるとき、本の裏に「ありがとう」という言葉が書かれていたんです。私の知らないところで娘が自分の色鉛筆で書いてくれたようでした。「どうして『ありがとう』って書いてくれたの？」と聞くと、「ママが私のためにこの絵本を作ってくれて、嬉しかったから」と言ってくれました。

── 娘さんが父親について尋ねてくることはありますか？

ジュリワタイさん：絵本を読みながら、「この人はどこにいるの？」「どんな人？」ということはもちろん聞かれます。初めて聞かれたのは、3～4歳のときだったと思います。そのころには、他の家庭と比べてうちの家庭は少し違うかもしれない、というのを自分なりに理解しているようでした。

そのような疑問がでたときは必ず答えるようにしています。ただ、「今は会える状況にはない」ということを素直に伝えています。

── 今は「会える状況にはない」と伝えているとのことですが、将来、娘さん自身が「会ってみたい」と望んだ場合はどう考えていますか？

ジュリワタイさん：彼にも生活があるので密に連絡はとるべきではないと考えていますが、娘が望んだ場合は打診するつもりです。ただ、彼には彼の生活があります。妊娠当時はとても大変な状況にありましたし、私自身、彼が私たち親子に関わらない理由も理解しています。だから今は、ひとりの人として幸せでいてほしいと思っています。

会うことについてはもちろん断られる可能性はありますが、別れてから時間は経過していますし、彼の考えや状況が変わることもあると考えています

── 今後お子さんが思春期に入り、出自についての疑問や解釈が変わってきた場合のことはどう考えていらっしゃいますか？

ジュリワタイさん：確かに思春期になると難しくなることも増えるだろうと思っています。今のところは、顕微受精したとき受精卵の写真を見せながら、「こうやって生まれ出たんだよ」「無事受精した時は本当に嬉しくてね」というように、授かったときの喜びの気持ちを伝えるようにしています。子どもは「すごっ！」と笑いながら聞いてくれていますが、これがきっかけで性の話も我が家ではスムーズにできていて、結果的にいい流れになったと思っています。

自分の出自について「聞いてはいけない」という雰囲気にはしないと決めています。「聞いたらママが嫌な顔するから」というような気遣いをさせないよう、聞かれたことには正直に答えていくつもりです。

── 娘さんとのやり取りのなかで、印象に残っている出来事はありますか？

ジュリワタイさん：娘が小学生になってしばらくしたころ、寝る前に2人でおしゃべりしていると「感動したことってある？」と突然聞かれたことがありました。「あなたはどう？」と聞き返すと、「私が初めて感動して泣いたのは、ママが作ってくれた私のルーツの絵本をもらったとき」と言ってくれました。

自分がくだした決断が本当に正しかったのかは、きっとこれから先も考え続けるんだと思います。ただ今のところは、娘は幸せを感じてくれているんだな、と思えています。

取材・文：石野志帆 写真：ジュリワタイ