【FIFAワールドカップ2026】ブラジル代表 3ー0 ハイチ代表（日本時間6月20日／フィラデルフィア・スタジアム）

【映像】GK反対に跳ぶ衝撃の爆速ゴール（実際の様子）

今大会のラッキーボーイが誕生したかもしれない。ブラジル代表のFWマテウス・クーニャがニアハイを射抜くゴラッソを叩き込み、SNSでも驚きの声が上がった。

日本時間6月20日、FIFAワールドカップ2026グループC第2節でブラジル代表はハイチ代表と対戦した。

この試合の主役となったのが、第1節のモロッコ代表戦で途中出場ながら印象的な活躍を見せていたクーニャだ。23分にヴィニシウス・ジュニオールのシュートのこぼれ球を押し込んで先制ゴールを決めると、36分には衝撃のゴールで追加点も奪った。

ハーフウェーライン手前でMFルーカス・パケタがボールを奪い、素早く近くのヴィニシウスへパス。ブラジル代表の背番号7はそのまま得意のドリブルで前進し、ハイチゴールへと迫った。クーニャとハフィーニャの2人が相手最終ラインの背後へ抜け出すなか、ヴィニシウスが選択したのは左サイドを走るクーニャだった。先制点を決めていたブラジル代表のFWはボックス内で倒れ込みながらも左足を振り抜くと、ニア上へ強烈な一撃を突き刺した。

ハイチ代表GKジョニー・プラシドも反応しきれず反対に跳んでしまうほどの鮮烈なゴラッソはネット上でも話題に。ファンからは「シュートが上手すぎる」「意味わからん角度からのニアぶち抜き上手いよなぁ」「あの角度から？」「ワールドカップでもサーフィンしてんのか！」「得意のニア上」「なに今のシュート」など、称賛の声が寄せられた。

先発抜擢に応えて2ゴールを記録したクーニャは、大会公式の「プレーヤー・オブ・ザ・マッチ」を受賞。北中米W杯でのブラジル代表の躍進に欠かせない存在となりそうだ。

（FIFAワールドカップ2026）