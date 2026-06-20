歌舞伎俳優の尾上松緑が、早稲田大学招聘公演「フェイス ＦＡＣＥ／ＦＡＩＴＨ」（７月３１日〜８月９日、東京・早稲田小劇場どらま館、脚本・演出＝西森英行）で二人芝居に挑戦することになった。

精神科医と元患者による、濃密にしてスリリングな密室の対話劇。客席数わずか９０席の劇場で四方を客席に囲まれたセンター舞台。演者にとっても観客にとっても「逃げ場のない空間」で、息詰まる二人芝居が繰り広げられる。松緑のほか、元宝塚宙組トップスターの和央ようか、平野良、川本裕之、矢柴俊博らが出演。同じ戯曲を用いながら、松緑と和央、松緑と平野、和央と矢芝など、配役は複数のパターンで上演する。

松緑と西森は講談を歌舞伎化した「荒川十太夫」などでもタッグを組み、気心が知れた間柄。松緑が小劇場の舞台に立つのは劇団ＩｎｎｏｃｅｎｔＳｐｈｅｒｅ「ハリジャン」（２００８年）以来、１８年ぶり。古典歌舞伎で荒々しく力強い荒事や、人間味あふれる世話物を得意とする松緑が小劇場でどんな演技を見せるのか、注目が集まる。

これに加えてリーディング公演（朗読）の上演も決定。落語家の柳家三三、歌舞伎俳優の市川中車、中村壱太郎、タップダンサーのＳＡＲＯ（サーロ）ら各分野から個性豊かな出演者が集結し、和央、平野良、矢柴らも出演する。

◆「フェイス ＦＡＣＥ／ＦＡＩＴＨ」 精神科医の小和田悟志（おわだ・さとし）は、かつての患者である瀬尾一樹（せお・かずき）の元を訪れた。９年ぶりの再会を喜びながらも、二人は互いに少しばかり複雑な思いを抱いていた。一樹が突然の訪問の理由を尋ねると、小和田は犯罪心理学の見地からある女性の失踪事件を調べているのだと答える。しかし歯切れの悪い様子に何かを隠していると感じ、小和田を問い詰める一樹。すると小和田はついに重い口を開く。「失踪しているのは、俺の妻だ」。最愛の妻が突如として姿を消した不可解な事件。解決に一縷の望みをかけて小和田は一樹に協力を請いに来たのだった。しかしそれは禁忌ともいえる、彼にしかできない特殊な方法だった。「いやだめだ、こんなのはどうかしている」葛藤する小和田に、一樹は協力を申し出る。「ここで先生の役に立てなかったら、絶対死んでも後悔する」。二人が解き明かす、妻の失踪に隠された衝撃的な真実とは―。