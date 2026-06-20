30代夫の不倫相手は18歳の姪？ 実の姪との不倫で、慰謝料や親族関係はどう変わるのか【離婚カウンセラーインタビュー】
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突然、海外からやってきた18歳“姪っ子”との同居生活を余儀なくされた妻。妻は姪の傍若無人ぶりに疲弊させられるも、叔父である夫は姪との度重なるデートに浮足立ち、金銭の援助まで行う始末だ。ふたりの距離の近さに違和感を抱いた妻は、その関係に疑問を持ち始める。そんな中、夫と18歳の姪っ子がふたりでお風呂に――!?
『姪っ子と夫が不倫するのは当たり前ですか？』（サレ妻miku：原作、矢野恵：漫画/KADOKAWA）は、姪と夫とのただならぬ関係を描くサスペンスフルな不倫ドラマだ。異様な不倫劇は、やがて親族をも巻き込む大騒動に発展していく。本作の妻、夫、姪の歪な関係を例にして、離婚カウンセラーでもある「家族のためのADRセンター」代表・小泉道子さんに、夫婦関係や不倫にまつわるお話を伺った。
――本作の妻は、夫と18歳姪の親密な様子から、ふたりの関係を怪しんでいます。妻が疑いを抱いている「夫と18歳姪とのただならぬ関係」を立証するために、脱衣所でのできごと以外にどのような証拠を確保すべきでしょうか？
小泉道子さん（以下、小泉）：通常の不貞行為の調査と同様に、メールやLINEのやりとりの内容、宿泊を伴う外出の記録などが証拠になると思います。
――親族であっても、既婚者が不倫をすれば様々な請求や責任が発生すると思います。不倫相手が「姪」だった場合と「赤の他人」だった場合で、慰謝料の請求額や相場に違いは出るのでしょうか？
小泉：明確な法律上の定めはありません。しかし親族（姪）であれば、より衝撃的な相手だったということで慰謝料の多少の増額はあり得るかもしれません。
――姪相手の不倫であるなら、親族内の混乱はより大きくなりそうです。どのような事態が考えられますか。
小泉：夫側が自身の親族間の集まりなどに顔を出せなくなるだろうことは想像に難くありません。また、妻側と夫側の両家を交えた争いに発展することも考えられるでしょう。
――18歳姪の保護者はどう立ち回ることになるでしょうか。
小泉：同意であれば夫側を罪には問えないですし、逆に姪本人が罪に問われるでしょう。保護者が何か法的な責任を負うことはありませんが、親族間では大きな問題になると思いますので、保護者として謝罪などを求められると思います。
取材・文＝あまみん
小泉道子（こいずみ みちこ）
「家族のためのADRセンター」代表。家庭裁判所調査官として、夫婦の離婚調停の仕事に15年間従事。その後、民間調停機関「家族のためのADRセンター」を立ち上げる。離婚カウンセラーとして、親の離婚に直面する子どもたちのケアにも力を入れている。