「今日好き」榎田一王（いおう）、ラフスタイルで爽やかランウェイ ステージトップでのサングラス外しに視線集中【オキコレ2026】
【モデルプレス＝2026/06/20】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた榎田一王（えのきだ・いおう）が20日、沖縄サントリーアリーナで開催のガールズファッションフェス「OKINAWA COLLECTION 2026」に出演した。
【写真】「今日好き」イケメン、ラフスタイルで爽やかランウェイ
フラワープリントが目を引く白Tシャツにデニムパンツを合わせたカジュアルスタイルで登場した榎田。サングラスやサンダルを取り入れたラフな装いながら、堂々としたウォーキングでクールな魅力を放った。ステージトップでは、サングラスを外しウインク。会場からは歓声が上がっていた。
今をときめくモデルやアーティスト、地元・沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「オキコレ」。4回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、MORE STARらアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の面々がステージを盛り上げる。さらに、なごみ、とうあ、長浜広奈、MINAMIら豪華出演者が集結。MCは3年連続となるこーくんに加え、EMIKAが務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」イケメン、ラフスタイルで爽やかランウェイ
◆榎田一王、爽やかランウェイ
フラワープリントが目を引く白Tシャツにデニムパンツを合わせたカジュアルスタイルで登場した榎田。サングラスやサンダルを取り入れたラフな装いながら、堂々としたウォーキングでクールな魅力を放った。ステージトップでは、サングラスを外しウインク。会場からは歓声が上がっていた。
◆「OKINAWA COLLECTION 2026」テーマは「STARLIGHT」
今をときめくモデルやアーティスト、地元・沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「オキコレ」。4回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、MORE STARらアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の面々がステージを盛り上げる。さらに、なごみ、とうあ、長浜広奈、MINAMIら豪華出演者が集結。MCは3年連続となるこーくんに加え、EMIKAが務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】