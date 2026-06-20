ヒカル広報の元日向坂46メンバー、金髪エフェクトで雰囲気ガラリ「儚い」「軟骨ピアスに衝撃」と反響 チラ見え軟骨ピアスも披露
【モデルプレス＝2026/06/20】元日向坂46の高瀬愛奈が6月19日、自身のInstagramを更新。エフェクトがかかった動画で金髪姿を披露し、話題になっている。
【写真】ヒカル広報の元坂道美女「チラ見えした軟骨ピアスに衝撃」別人級金髪姿
高瀬は「エフェクトで金髪にしてみた！似合ってるのかなー？？」とつづり、髪の毛の色が変わり、顔周りに猫の耳やメガネの加工が施されるエフェクト動画を公開。普段のブラウンヘアからガラリと印象が変わった、ハイトーンカラーの姿を披露している。また、髪を耳にかけたスタイリングで、耳の上部に装着したピアスも覗かせている。
この投稿にファンからは「ギャル可愛い」「金髪似合いすぎてて最強」「ビジュアルの破壊力すごい」「儚い」「チラ見えした軟骨ピアスに衝撃」「天才的！」などといった声が寄せられている。
高瀬は2016年にけやき坂46（現：日向坂46）のオーディションに合格し、1期生としてグループに加入。2025年5月をもってグループを卒業した。2026年1月にはヒカルが自身の公式YouTubeにて、高瀬からファンであるヒカルと関わって仕事をしたいとダイレクトメールが届いたことを公表し、ヒカルのプロデュースするアパレルブランドの広報担当として採用したことを明かしていた。（modelpress編集部）
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【写真】ヒカル広報の元坂道美女「チラ見えした軟骨ピアスに衝撃」別人級金髪姿
◆高瀬愛奈、金髪エフェクト動画披露
高瀬は「エフェクトで金髪にしてみた！似合ってるのかなー？？」とつづり、髪の毛の色が変わり、顔周りに猫の耳やメガネの加工が施されるエフェクト動画を公開。普段のブラウンヘアからガラリと印象が変わった、ハイトーンカラーの姿を披露している。また、髪を耳にかけたスタイリングで、耳の上部に装着したピアスも覗かせている。
◆高瀬愛奈の動画が話題
この投稿にファンからは「ギャル可愛い」「金髪似合いすぎてて最強」「ビジュアルの破壊力すごい」「儚い」「チラ見えした軟骨ピアスに衝撃」「天才的！」などといった声が寄せられている。
高瀬は2016年にけやき坂46（現：日向坂46）のオーディションに合格し、1期生としてグループに加入。2025年5月をもってグループを卒業した。2026年1月にはヒカルが自身の公式YouTubeにて、高瀬からファンであるヒカルと関わって仕事をしたいとダイレクトメールが届いたことを公表し、ヒカルのプロデュースするアパレルブランドの広報担当として採用したことを明かしていた。（modelpress編集部）
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