「I dodged a bullet」の意味は？「dodge」は「避ける」という意味です！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「I dodged a bullet」の意味は？ 意外と難しいこのフレーズ。 直訳すると「弾丸をよけた」となります。 あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「危機を逃れた」でした！ 「I dodged a bullet」は「危機を逃れた」という意味のフレーズ。 悪い結果になりそうだったけれど、ギリギリで避けられたときに使えます。 本当に危険な場面だけでなく、面倒な予定や失敗を回避できたときにも使える表現です。 「I forgot my umbrella, but it didn’t rain. I dodged a bullet.」

（傘を忘れたけど雨が降らなかった。危ないところだった） あなたはわかりましたか？ 毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！ ※解答は複数ある場合があります。

ライター Ray WEB編集部