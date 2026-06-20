「I dodged a bullet」の意味は？「dodge」は「避ける」という意味です！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「I dodged a bullet」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳すると「弾丸をよけた」となります。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「危機を逃れた」でした！
「I dodged a bullet」は「危機を逃れた」という意味のフレーズ。
悪い結果になりそうだったけれど、ギリギリで避けられたときに使えます。
本当に危険な場面だけでなく、面倒な予定や失敗を回避できたときにも使える表現です。
「I forgot my umbrella, but it didn’t rain. I dodged a bullet.」
（傘を忘れたけど雨が降らなかった。危ないところだった）
あなたはわかりましたか？
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※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部