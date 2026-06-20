日本テレビ「緊急生放送！ＦＩＦＡワールドカップの今知りたいこと、全部わかりますＳＰ」が２０日、放送され、明石家さんまが、プライベートでも親交のある日本代表・堂安律にインタビューした様子が流れた。収録はＷ杯開幕の２週間前だったという。

堂安は昨年６月、妻でインフルエンサーの明松美玖との結婚披露宴を挙げた。ここにさんまをはじめ、小栗旬＆山田優夫妻、長友佑都＆平愛梨夫妻、久保建英、三笘薫、遠藤航、板倉滉、伊東純也らそうそうたるメンバーが出席していた。

さんまは「とんでもないメンバー。うわぁ三笘や！久保おるわー！とか」と日本代表勢揃いの豪華すぎるメンツに驚いたことを明かすと、堂安も笑い、「彼らもみんな喜んでました」と明かした。

小栗夫妻とは同じテーブルだったそうで、小栗が自ら「ねぇーちょっと、写真撮ってもらいましょうよ」と堂安、三笘、久保ら代表メンバーとの写真撮影を希望したことを説明。さんまが「カッコ悪いやろー、お前。向こうから言うのを待てぃ」と返し、小栗も「明石家さんまと小栗旬ですもんね、一応待ちましょう、自ら行くのは情けない」と納得したが、「まてぃ、来ぇへんど！」と全然声をかけてもらえなかったことを明かし、２人で笑い。最終的には同じタイミングで写真を撮ろうということになったそうで、さんまは「とんでもないメンバーがいてね」としみじみ振り返っていた。