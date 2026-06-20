◇女子ゴルフツアー ニチレイ・レディース第2日（2026年6月20日 千葉県 袖ケ浦カンツリークラブ新袖コース（65904ヤード、パー72）

苦手意識をショットの切れでカバーした。

昨年予選落ちしている大会で政田が67をマークして4打差の6位に順位を上げた。

「小さいグリーンはあんまり得意じゃなくて心配な面もあったんですけど、最近ショットが良いので小さいグリーンにも収まってくれました」と満足そうに振り返った。

出だしの1番からショットをピンに絡め4連続バーディーを奪って波に乗った。

愛らしいルックスと穏やかな口調で“おっとり系アイドル”とファンの人気を集めている。今オフは宮崎で菅楓華と合宿を行いプレーのリズムなど学ぶことが多かったという。

「彼女のゴルフスタイルというか、スイングもそうですけどテンポが凄く参考になりました。歩くリズムとか、打つ前のルーティーンだったり。フェアウエーからは悩まずにクラブ選択もできるようになりました」と話す。

今季は14試合に出場してトップ10が5回と安定。メルセデス・ランキングも15位と好位置につけている。さらに、3週前のリゾートトラスト・レディースではツアーで初めてのエースもマーク。今季これまでに奪ったイーグル数は飛ばし屋の神谷そらと並ぶランク2位の4個だ。

「自分でもビックリするんですけど、ショットの切れがだいぶ上がってきたのかなと感じています。ゴルフを楽しんでやれています」と手応えを口にする。

4打差からトップを追う最終日に向けては「しっかりバーディーを取って追いかけていきたいです」と笑顔で話していた。