オリオールズ戦は通算32試合で11HR

【MLB】ドジャース 1ー0 オリオールズ（日本時間20日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手の“育休離脱”が、オリオールズファンにも波紋を広げている。19日（日本時間20日）、本拠地でのオリオールズ戦のスタメンから外れることが発表された。「育児休暇」によるものだが、対戦を楽しみにしていた敵軍ファンからは「オオタニが見られないなんて…」などと悲痛な声が上がっている。

大谷は今季、3年ぶりに二刀流として開幕からフル回転。ここまで打者として72試合に出場し、15本塁打、42打点。投手としても12試合に先発して7勝2敗、防御率1.47と、投打でMVP級の成績を残している。球団は「週末までに復帰されることが予想される」とし、数試合の離脱後に再びチームへ合流する見込みだ。

昨年4月の第1子である長女誕生時には「父親リスト」に入って一時離脱しており、今回は第2子誕生とみられる。

この一報に、対戦相手であるオリオールズの地元メディアも反応。MLB公式のオリオールズ番を務めるジェイク・リル記者は「オリオールズは今夜の試合で、ショウヘイ・オオタニと対戦することはない模様だ」と伝え、地元紙「ボルティモア・サン」のジェイコブ・カルビン・メイヤー記者も、「ドジャース・ネーション」の投稿を引用する形で速報した。

やはり球界のスーパースターとあり、大谷の出場有無は敵軍であっても関心の的。大谷のプレーを心待ちにしていたオリオールズファンからは「Oh no……本当に最悪だ……」「オオタニが見られないなんて…」「残念だよ」と嘆く声が寄せられた。ちなみに、対オリオールズ戦では通算32試合で打率.246、11本塁打、OPS.906をマークしている。（Full-Count編集部）