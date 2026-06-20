レスリング女子で２０２４年パリ五輪６８キロ級銅メダルの尾崎野乃香（２３）が、日の丸を背負う後輩に熱視線を送っている。

６２キロ級でアジア大会（９月１９日開幕、愛知）と世界選手権（１０月２４日開幕、カザフスタン）の代表に選出。２０日に都内で行われた代表合宿では、何度もシャツを着替えながら、汗だくになって練習を消化した。この日はサッカースペイン１部の名門・バルセロナのユニホームなどを着用しており「みなさん（報道陣）が来ているし（北中米）Ｗ杯中なのでいろいろ持って来た」と笑いを誘った。

Ｗ杯の初戦で日本はオランダと２―２で引き分けた。１―２の後半４３分にＦＷ小川航基（ＮＥＣナイメヘン）が頭で合わせたボールが目の前にいたＭＦ鎌田大地（クリスタルパレス）の頭に当たってゴールに吸い込まれたシーンが印象に残ったという。「鎌田（大地）さんのやつがめっちゃ好きでというか、めっちゃすごいなって」と声を弾ませた。

期待する選手については、慶大在学中のＦＷ塩貝健人（２１＝ボルフスブルク）を挙げた。同門として「すごく注目しているので頑張ってほしい」とエール。第２戦のチュニジア戦（２０日＝日本時間２１日）での活躍を願った。