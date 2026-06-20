CUTIE STREET桜庭遥花、リボン映える甘めガーリー ケーキ手に愛らしさ溢れる表情【オキコレ2026】
【モデルプレス＝2026/06/20】8人組アイドルグループ・CUTIE STREET（キューティーストリート）の桜庭遥花が20日、沖縄サントリーアリーナで開催のガールズファッションフェス「OKINAWA COLLECTION 2026」に出演した。
【写真】8人組アイドルメンバー、ケーキ手に愛らしさ溢れる表情
桜庭は、フリルたっぷりのピンク色でまとめた甘めガーリースタイルで登場。ボリュームのあるミニ丈スカートや大きなリボン、レースグローブで統一感を出し、ケーキの小物を取り入た可愛らしい世界観でランウェイを闊歩。ランウェイトップではケーキを手に愛らしさ溢れる表情を魅せていた。
今をときめくモデルやアーティスト、地元・沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「オキコレ」。4回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、MORE STARらアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の面々がステージを盛り上げる。さらに、なごみ、とうあ、長浜広奈、MINAMIら豪華出演者が集結。MCは3年連続となるこーくんに加え、EMIKAが務める。（modelpress編集部）
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【写真】8人組アイドルメンバー、ケーキ手に愛らしさ溢れる表情
◆桜庭遥花、ピンクの甘めガーリーで登場
桜庭は、フリルたっぷりのピンク色でまとめた甘めガーリースタイルで登場。ボリュームのあるミニ丈スカートや大きなリボン、レースグローブで統一感を出し、ケーキの小物を取り入た可愛らしい世界観でランウェイを闊歩。ランウェイトップではケーキを手に愛らしさ溢れる表情を魅せていた。
◆「OKINAWA COLLECTION 2026」テーマは「STARLIGHT」
今をときめくモデルやアーティスト、地元・沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「オキコレ」。4回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、MORE STARらアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の面々がステージを盛り上げる。さらに、なごみ、とうあ、長浜広奈、MINAMIら豪華出演者が集結。MCは3年連続となるこーくんに加え、EMIKAが務める。（modelpress編集部）
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