レスリング女子日本代表は20日、東京都北区の味の素ナショナルトレーニングセンターで実施中の強化合宿を報道陣に公開。9月19日開幕の愛知・名古屋アジア大会、10月24日開幕の世界選手権（カザフスタン・アスタナ）の両大会の代表に選ばれている鏡優翔（サントリー）は、練習後にくちびるに裂傷を負い、右肩をアイシングしながら取材に応じ、「全然大丈夫です。日常茶飯事という感じ」と豪快に笑った。

24年パリ五輪では日本勢として史上初めて、女子最重量級で金メダルを獲得。長期休養をはさんで復帰した昨年12月の全日本選手権では決勝で敗れ、涙をのんだ。それでも先月の全日本選抜選手権と、その後のプレーオフに勝って、代表に内定。「12月で一度落ちた分、はい上がって、自分の手でつかみ取ったアジア大会。たくさんの人が見に来てくれる予定なので、点数が動く、見ただけで強いなと思ってもらえる試合をしたい」と抱負を述べた。

そのために現在は「積み立ての時期に入った」と、練習もトレーニングも限界を超えるまで追い込んでいるという。スパーリングでは「（息が）ゼーゼーなるくらいまで追い込むのは希代だけど、そこをやり切る。気持ちでブレーキをかけない」ことを意識。トレーニングでは「大っ嫌い」という下半身の強化に努めており、「基礎から筋持久力と心肺機能を高めたい」と話した。